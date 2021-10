19/10/2021 09:46 Entrevistas Entrevista 'Espero que la izquierda abertzale no tarde otros diez años en anunciar que lo que pasó fue injusto' EITB MEDIA Entrevistada en Radio Vitoria, la consejera de Justicia Beatriz Artolazabal, considera que la declaración de EH Bildu y Sortu en el que sienten el dolor de las víctimas de ETA es un paso positivo pero 'he echado de menos el reconocer que la existencia de ETA nunca tuvo sentido y fue injusto' Escuchar la página Escuchar la página

Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, valora positivamente la declaración del 18 de octubre de EH Bildu y Sortu en el que sienten el dolor de las víctimas de ETA y reconocen que nunca debió haberse producido. Según Artolazabal, 'supone un reconocimiento del daño causado durante tantos años de violencia. Es un paso más para avanzar en la convivencia que todavía nos queda por consolidar. Es importante que se reconozca a todas las víctimas, es un paso significativo, pero a la izquierda abertzale le queda un paso adicional por dar'.

En ese sentido apunta que 'he echado de menos el reconocer que la existencia de ETA nunca tuvo sentido y que lo que hicieron fue injusto. No se puede andar con medias tintas con la sin razón de unas ideas defendidas con la violencia y el uso de las armas. Ninguna idea puede ser defendida usando la violencia. Espero que no tarden otros diez años en anunciar que lo que pasó fue injusto y que ETA no tuvo nunca que existir. Hay que deslegitimar de una forma más clara la sin razón y la violencia'.

3 de marzo

Con respecto a la decisión de la Jueza argentina María Servini de procesar al exministro franquista Rodolfo Martín Villa por la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz y por la muerte de Germán Rodríguez en los sanfermines de 1978 Artolazabal confía en que sirva reparar a las víctimas del 3 de marzo. "La sentencia de Servini es importante de cara a buscar verdad y justicia para las víctimas".

Artolazabal confía en que 'para la primavera del año 2023 podamos inaugurar el Memorial del 3 de marzo'.