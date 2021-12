03/12/2021 10:08 Entrevistas Abusos sexuales en la Iglesia El Obispo de Vitoria reconoce que han recibido algunos casos de denuncias de abusos que 'estamos conduciendo' EITB MEDIA Entrevistado en Radio Vitoria, Juan Carlos Elizalde, Obispo de Vitoria-Gasteiz, asegura que la transparencia en la Iglesia es absoluta. 'Al estar este tema en el candelero constantemente las experiencias negativas vuelven a aflorar. No nos hemos puesto de costado, lo hemos afrontado', destaca. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Juan Carlos Elizalde 25:34 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El Obispo de Vitoria-Gasteiz, Juan Carlos Elizalde, ha señalado en Radio Vitoria que la Iglesia española ha sido la primera que ha pautado un protocolo recogiendo lo que Roma y el Papa aconsejó sobre los abusos sexuales.

'Todas las Diócesis tenemos una oficina de denuncia y acompañamiento. Todas las personas pueden denunciar en la Diócesis de Vitoria. La transparencia es absoluta. No nos hemos puesto de costado, lo hemos afrontado', resalta.

Elizalde econoce que 'ha habido personas que se han sufrido abusos que se han puesto en contacto con nosotros y la misma Iglesia lo ha denunciado. El 60% no suele denunciar, según los datos que maneja la Iglesia, y hay muchas personas que denuncian no quieren que se sepa. Han llegado algunos casos. Al estar este tema en el candelero constantemente refuerza recuerdos del pasado y experiencias negativas que vuelven a aflorar y acordar. No muchos, pero está habiendo algunos casos de denuncias y lo estamos conduciendo. Son personas vinculadas al sacerdocio, voluntarios, catequistas...'.

Juan Carlos Elizalde cumple cinco años como Obispo al frente de la Diocesis de Vitoria. Desde que llegó al cargo, uno de sus principales objetivos ha sido el colectivo de los más desfavorecidos. El Obispo de Gasteiz asegura que la pobreza tiene rostro de mujer y denuncia los prejuicios raciales que les dificultan poder acceder a una vivienda