02/02/2022 09:41 Entrevistas Entrevista Suso (PNV): 'Teníamos que haber explicado mejor la centralización de las urgencias en Txagorritxu' EITB MEDIA Entrevistado en Radio Vitoria, el presidente del PNV en Araba, José Antonio Suso, entiende el enfado de parte de la ciudadanía por el cierre de la atención directa en las urgencias de Santiago, pero considera que el servicio centralizado en Txagorritxu supondrá una mejor atención.

Desde hoy las Urgencias del hospital de Santiago solo acogerán a quienes hayan sido derivados por personal facultativo o ambulancias y el resto será atendido en el nuevo edificio de Txagorritxu. Una centralización del servicio que ha provocado numerosas quejas.

Entrevistado en Radio Vitoria, el presidente del PNV en Araba, José Antonio Suso, ha reconocido que se podría haber explicado mejor esta decisión. 'Puedo entender el enfado. A mi me hubiera gustado que hubiera habido una comunicación diferente. Se podría haber explicado con más tiempo', asegura Suso.

Tras esta reflexión previa, el presidente del PNV en Araba también ha destacado que se van a incrementar las prestaciones en materia de urgencias y ha recordado que se han invertido 104 millones de euros en este nuevo edificio de Txagorritxu.

'Fiesta' ilegal en Bernedo: rechazo y reprobación

El presidente del ABB ha reprobado lo que ocurrió en Bernedo. 'Una cena que se fue de las manos y luego un pequeño grupo se enfrentó a la Ertzaintza'. Suso reconoce que el alcalde de esta localidad, Rubén Martínez, del PNV. 'Fue como joven que es y tiene un plus de responsabilidad. He hablado con él y lamenta lo que ha pasado. Ha cometido un error y explicará su situación a la corporación. Entiende que no tenía que haber sucedido y que no se puede dar esa imagen'.