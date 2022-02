25/02/2022 09:21 Entrevistas Entrevista Arza: 'No vamos a consentir que alguien que lleva 15 años pierda su puesto de trabajo por no tener euskera' EITB MEDIA Entrevistado en Radio Vitoria, el secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, asegura que, para su organización, la exigencia de los perfiles lingüísticos va a ser una línea roja en el proceso de negociación de cómo serán los concursos de méritos o de oposición para consolidar plaza. Escuchar la página Escuchar la página

Según Raúl Arza, secretario general de UGT-Euskadi, se tiene que valorar 'con seriedad' el tema de los perfiles. Entrevistado en Radio Vitoria, sostiene que 'hay administraciones que tienen unos perfiles muy superiores a lo que marca la normativa. La Ley de Normalización lingüística marca entre el 51 y 51% de los profesionales de las administraciones tienen que tener conocimiento del euskara y nos encontramos en algunos departamentos con las plazas perfiladas y el perfil vencido por encima del 70%'.

El secretario general de UGT-Euskadi avanza que el euskara será 'una de las líneas rojas que va a tener UGT en su negociación con el Gobierno Vasco para los procesos de consolidación de plazas en la administración pública. No vamos a consentir que alguien que lleva 15 años pierda su puesto de trabajo por no tener el perfil lingüístico asignado a su plaza', asegura.

Arza defiende que 'el euskara no puede ser un problema. Son trabajadores que, cuando accedieron, sus plazas no tenían un perfil lingüístico y no han tenido las mismas oportunidades que otros trabajadores de la administración para estudiar en euskara'.