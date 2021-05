05/05/2021 12:47 Reportajes Psicología "Los psicópatas están por todas partes" Se estima que al menos el 1% de la población tiene una personalidad psicopática. Iñaki Piñuel, psicólogo, explica en Radio Vitoria Gaur las claves para detectar este acoso psicológico tan dañino. Escuchar la página Escuchar la página

Los psicópatas están por todas partes. De hecho, se estima que al menos el 1% de la población tiene una personalidad psicopática, caracterizada por una carencia absoluta e irreversible de emociones y como consecuencia de ello, por la incapacidad de sentir amor, empatía, o remordimientos. Pero, ¿qué es exactamente un psicópata? El Doctor Iñaki Piñuel, psicólogo y autor del libro `Amor Zero, cómo sobrevivir a los amores con psicópatas` lleva años trabajando en el tratamiento del acoso psicológico.

Piñuel, psicólogo ensayista, investigador y profesor de Organización y Recursos Humanos en la Facultad de Ciencias Empresariales y Ciencias del Trabajo de la Universidad de Alcalá, explica que que no es fácil reconocer a un psicópata, ni siquiera los que llevan años estudiándolos; es más, quienes conocen muy bien cómo funcionan, precisamente, suelen advertir de que no es fácil identificarlos, y que incluso a los expertos suelen embaucarles, engancharles, seducirles. Igual que a las víctimas, porque no hay nadie que esté libre de un psicópata. ¿Hay más de os que creemos? ¿Cómo reconocerlos? "Los psicópatas están por todas partes. Ellos no tienen cura", señala Piñuel. ¿Y el resto? Si has caído en sus garras y te ha hecho daño o mucho daño, ¿cómo se puede salir de ahí?.