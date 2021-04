14/04/2021 11:00 Sala de prensa Gaztea Gran final del concurso Gaztea Cover, este jueves EITB Media Se emitirá por streaming a partir de las 20:00 hora y los finalistas tomarán parte desde casa. El concurso ha sido todo un éxito en la red con más de 200 000 visitas con la etiqueta #GazteCover. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Llega la final de Gaztea Cover Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

La gran final del concurso Gaztea Cover se celebrará este jueves, 15 de abril, y tendrá un formato especial, debido a la situación provocada por la pandemia. La final se podrá seguir a partir de las 20:00 horas en streaming en la web de Gaztea, y los finalistas participarán en el concurso desde sus casas. El concurso ha sido todo un éxito en la red, con más de 200 000 visitas con la etiqueta #GazteCover.

A la final han llegado las cancionees "Driver license" de Ainhoa Arroitajauregi y "23 de junio" de Eider Sánchez, elegidas por el jurando, y "The house of the rising sun" de Maria Izaga y "Miserias" de Alaitz Artola, las más votadas por los y las oyentes.

El ganador del premio del jurado recibirá un cheque de 2000 euros para que lo emplee en la tienda de venta de material musical profesional txirula.com. Cuando comience la final, pondrán en marcha una votación especial en la web para que los y las oyentes puedan elegir entre una veintena de prefinalistas a su favorito.

El concurso Gaztea Cover cerró con éxito el plazo de participación con un total de 200 canciones. Además del número de trabajos recibidos, los organizadores de Gaztea Cover han resaltado la alta participación de adolescentes, y han destacado que desde el punto de vista de género las mujeres han sido mayoría.

También han remarcado el eco obtenido en la web y las redes sociales: contabilizando las visitas recibidas de todas las plataformas se han sumado en el concurso #GazteCover más de 200 000 visitas. Predominan, asimismo, las canciones en euskera, mientras que las recibidas en inglés y en castellano presentan cifras similares.

Cabe destacar también el nivel del jurado encargado de valorar los trabajos que ha estado conformado por Maialen Gurbindo (miembro del grupo Chica Sobresalto y del programa "OT 2020"), Iñigo Etxezarreta (ETS) y la cantante Leire Letu (cover y colaboradora del programa "Gu").