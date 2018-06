televisión

La película 'Life & Film', hoy, en ETB1

11/06/2018

ETB1 emitirá hoy la película Life and Film (The labyrinthine Biographies of Vojtech Jasny), una producción de Sonora Estudios y Arkaitz Basterra en asociación con Euskal Telebista (EiTB).

Este film documental recoge las vivencias de Votjech Jasny (República checa, 1925), que tras haber sido uno de los cineastas de mayor éxito en Europa en los años sesenta, vive actualmente en un pequeño apartamento de Nueva York. En el caso de Jasny, la vida y el cine son dos conceptos inseparables. En esta película, mediante la visita a sus amigos que aún viven, contará en primera persona su propia historia y algunos episodios determinantes: la invasión nazi en Checoslovaquia y la invasión soviética, posterior exilio y su llegada a Nueva York años más tarde. En el cine conoció el éxito y trabajo y aprendió de los mejores cineastas, músicos y escritores a nivel internacional. Debido a su constante compromiso social y político, le obligaron a exiliarse. Además, sufrió intentos de asesinato por parte de la KGB, pero Vojtech Jasny siempre fue fiel a lo que él creía y sentía.

