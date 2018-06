televisión

A las 22:00 horas

'Hauxa2' se estrena, este domingo, en ETB1

EiTB

29/06/2018

El mundo que nos rodea desde el particular punto de vista de Onintza Enbeita y Ana Goitia.

'Hauxa2', la sección que hasta ahora presentaban Onintza Enbeita y Ana Goitia dentro de 'Gure Kasa', tomará naturaleza de programa y se estrenará en el prime time de ETB1 este domingo 1 de julio. Cansadas de la vida urbanita, Enbeita y Goitia no han tenido mejor idea que alquilar un piso en pleno puerto de Lekeitio para pasar el verano. Desde allí intentarán llevar a cabo una complicada misión donde no faltará el humor: compartir con todos los vascos su particular punto de vista sobre el mundo que nos rodea, donde a veces los prejuicios abundan más de lo que a simple vista parece.

En este primer capítulo Ana y Onintza empezarán a vivir juntas el verano desde Lekeitio. Invitada por Ana, Onintza conocerá el ambiente de la localidad costera, su verano y sus gentes, e incluso puede tener la oportunidad de enamorarse. Ana quiere encontrar pareja a Onintza para que sepa qué se siente cuando se está enamorada.

El verano y el amor

¿Qué sería el verano sin amor? Las dos presentadoras saldrán por Lekeitio y se encontrarán de todo: las lekeitiarras Edurne y Rosa Mari les contarán historias de su juventud. La florista María Ángeles les recomendará que elijan una pareja para toda la vida; Leire les hablará del poliamor y Josebe Iturrioz explicará un proyecto de vida que no se centra en la pareja. Aritz y José Ramón, por su parte, les hablarán del lado más amargo del amor.

Para poner en práctica lo aprendido, Ana preparará una 'cita a ciegas' a Onintza. ¿Encontrará ésta alguien que le guste?

Con lo que sí que se encontrarán será con una compañía inesperada: Karmen Marina, su nueva vecina, con la que van a compartir mil peripecias.

En este programa Ana y Onintza no saldrán de Lekeitio, pero a partir del segundo capítulo las dos protagonistas viajarán a otros txokos de Euskal Herria como Zarautz, Orio, Gernika o Bilbao.

El programa producido por NewMedia y EiTB se estrenará este domingo a las 22:00 horas ETB1 y eitb.eus.