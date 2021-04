15/04/2021 14:40

Púgiles veteranos y jóvenes promesas del peso Welter, en "Boxeo Izarrak"

A partir de la medianoche se podrán ver los combates López Vs Santana, Zayas Vs Martin y Figueroa Vs Villanueva.

Pedro Mari Goikoetxea y Manu Maritxalar. Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media

Este viernes, en el programa "Boxeo Izarrak", los protagonistas serán dos veteranos boxeadores. Después, en la segunda parte, se centrarán en los jóvenes que vienen por detrás con fuerza. El duelo entre los dos veteranos, Josesito López y Francisco Santana, dará comienzo a la emisión del viernes. López lleva en el boxeo rentado desde 2003. En su dilatada carrera ha disputado en tres ocasiones el campeonato mundial, pero no ha podido conseguir dicho cinturón, debido en gran parte a la extraordinaria calidad de sus rivales. Su rival, Santana, fue campeón internacional. A continuación, centrarán la atención en una de las promesas del boxeo americano. Se trata de Xander Zayas, un muchacho de tan sólo 18 años, que fue campeón de Estados Unidos en dos ocasiones en el campo aficionado y en el boxeo de pago no conoce la derrota en seis combates. Se enfrenta a James Martin. Para concluir, ofrecerán otro enfrentamiento entre jóvenes boxeadores que están dando sus primeros pasos en este duro deporte: Omar Figueroa y Uriel Villanueva. Presentado por Pedro Mari Goikoetxea y Manu Maritxalar, "Boxeo Izarrak" se emite este viernes, a las 00:30 horas, en ETB1.

