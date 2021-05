Aizkolaris, ciclismo y pelota, el fin de semana

21/05/2021 13:18

La oferta deportiva de ETB1 y eitb.eus incluye esta semana la competición Urrezko Aizkolaria, el Giro de Italia y el Campeonato Manomanista. Por otra parte, en el programa "Helmuga" estarán con el equipo femenino de rugby de Eibar, que ha realizado una trayectoria brillante. Además, entrevistarán al escalador Eder Lomba y mostrarán cómo se preparan las atletas Elena Loyo, Itxaso Munguira y Tania Castillo para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Tanto el sábado como el domingo la retransmisión del Giro de Italia comenzará a las 14:15 horas en ETB4 y eitb.eus, y continuará en ETB1 a partir de las 15:00 horas.

El sábado a las 17:30 horas comenzará la emisión del festival del Atano III de Donostia, que incluye dos partidos del Campeonato Manomanista, Zabaleta vs Dario y Ezkurdia vs Altuna III del Campeonato Manomanista, y un tercer encuentro de parejas.

El domingo la cita será a las 17:00 horas en el frontón Bizkaia de Bilbao, con tres partidos del Manomanista: Urrutikoetxea vs Artola, de primera, y P. Etxeberria vs Zubizarreta III y Elordi vs Erasun, de promoción.

El domingo por la mañana, a las 11:00 horas se ofrecerá la jornada del Urrezko Aizkolarien Txapelketa celebrada el día 15 en Leaburu-Gaztelu.