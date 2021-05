Estreno de la teleserie de intriga "La Maquinaria", este sábado en ETB2

28/05/2021 10:17

televisión

A las 22:15 horas

EITB Media

Thriller cargado de acción, compuesto por ocho episodios, ambientado en la zona fronteriza entre Noruega y Suecia, que se debate entre la verdad y las mentiras.

Éste sábado, 29 de mayo, ETB2 estrena la teleserie noruega de intriga "La Maquinaria", intriga y acción al más puro estilo nordic noir. La exitosa miniserie escandinava está compuesta por ocho trepidantes episodios; cada sábado se emitirán dos entregas a partir de las 22:15 horas. Además, los capítulos emitidos estarán disponibles en EITB Alacarta / Nahieran.

Olle Hultén es un padre de familia normal y corriente. Tras un evento de empresa se despierta en un ferry que navega entre Sandefjord (Noruega) y Strömstad (Suecia). No tiene la menor idea de cómo ha llegado hasta allí. A su lado, encuentra una bolsa llena de dinero, una pistola, y una máscara. Olle no sabe lo que está pasando y no recuerda absolutamente nada de las horas precedentes. Pero cuando la policía empieza a perseguirle, su instinto le fuerza a correr y escapar. Emprenderá una violenta caza de los verdaderos ladrones. Han sido robadas 30 millones de coronas de un deposito en Sandefjord, y varias personas han sido asesinadas en el acto. Olle estará solo, tratando de dar con los que le han tendido la trampa. Su única posibilidad es limpiar su nombre antes de que la policía le capture. Pero, ¿por qué le han escogido a él?

La familia de Olle y sus amigos, empiezan a investigar por su cuenta, sólo para descubrir ciertas cosas de su pasado que le hacen parecer poco inocente. Los sueños y anhelos de su mujer Josefin se derrumban cuando se da cuenta que el hombre con el que se casó no existe en realidad.

Por su parte, la investigadora Criminal Nina Berghe regresa a su pueblo natal Sandefjord para encabezar las pesquisas sobre el robo. Cuando descubre que Olle Hultén fue responsable de uno de los episodios más traumáticos de su pasado, su detención se convierte en una misión personal. Nina estará dispuesta a todo para dar con él.

En su búsqueda de la verdad, Olle se verá obligado a dejar atrás todo lo que aprecia. Desesperado por aclarar todo el enredo, hará un esfuerzo por seguir ocultando su verdadera identidad, algo por lo que huyó ya hace muchos años. ¿Quién es Olle Hultén en realidad? ¿Es culpable de lo que le acusan?

Dos nueva entregas, cada sábado a las 22:15 horas en ETB2 y eitb.eus. Además, los capítulos emitidos estarán disponibles en EITB Alacarta / Nahieran.