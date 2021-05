28/05/2021 12:05

Ciclismo, fútbol y pelota, en directo, el fin de semana

Se emitirán las dos últimas etapas del Giro de Italia, el partido de la Segunda División Femenina At. Madrid B vs Alavés y los encuentros del Manomanista Rezusta vs Artola y Zabaleta vs Altuna III.

La oferta deportiva de ETB1 y eitb.eus para este fin de semana incluye ciclismo, fútbol y pelota en directo. También tendremos aizkolaris y una nueva edición del programa "Helmuga", que tendrá como protagonista a la judoca veterana Carmen Solana. El sábado, la emisión de la penúltima etapa de Giro de Italia, Verbania-Alpe Motta, comenzará a las 13:30 horas, y el domingo, a partir de las 15:00 horas podremos seguir la última jornada, Senago-Milan. Doble cita también con el Campeonato Manomanista de pelota: el sábado el partido Rezusta vs Artola desde el Labrit de Pamplona y domingo el encuentro Zabaleta vs Altuna III desde el frontón Bizkaia de Bilbao. Ambos festivales se completarán con dos partidos de parejas y darán comienzo a las 17:15 horas. El domingo a las 12:00 horas se emitirá el partido de la Segunda División Femenina At. Madrid B vs Alavés y previamente una nueva jornada del Urrezko Aizkolariak a las 11:00 horas. Por la noche, a las 21:00 horas se ofrecerán los últimos kilómetros de la 1ª etapa del Critèrium du Dauphinè. Por último, el programa "Helmuga" de esta semana incluirá sendas entrevistas con la judoca veterana Carmen Solana y la jugadora vizcaína del Olympique de Lyon Damaris Egurrola. Asimismo, el reportaje de BAT Basque Team estará protagonizado por tiradores.

