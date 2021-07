La semifinal del Torneo San Fermín de parejas, este jueves en directo

07/07/2021 12:01

televisión

Deportes

EITB MEDIA

Se medirán Olaizola II-Mariezkurrena II vs Urrutikoetxea-Albisu.

Este jueves, se ofrecerán dos retransmisiones deportivas en ETB1 y eitb.eus, en directo. Por un lado, a las 15:00 horas se emitirá la 12ª etapa del Tour de Francia, que comenzará en Saint-Paul-Trois-Chateaux y tendrá fin en Nimesera.

Por la noche, a las 22:15 horas, se emitirán tres partidos de pelota desde el frontón Labrit de Pamplona. Primero, se medirá por parejas Salaberria-Bikuña vs Zubizarreta III-Ibai Zabala.A continuación, se disputará el partido estelar de la noche, la semifinal del Torneo San Fermín de parejas entre Olaizola II-Mariezkurrena II vs Urrutikoetxea-Albisu. Y para terminar, por parejas también, jugarán Alberdi-Elizegi vs Zabala-Erostarbe.