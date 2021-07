2021/07/07 12:03 telebista Kirolak Binakako San Fermin Txapelketako finalerdia Iruñetik, uztailaren 8an, zuzenean EITB MEDIA Olaizola II-Mariezkurrena II vs Urrutikoetxea-Albisu arituko dira aurrez aurre. Orria entzun Orria entzun

Ostegunean bi kirol hitzordu izango ditugu ETB1en eta eitb.eus-en zuzenean: 15:00etan Frantziako Tourreko 12. etapa izango da ikusgai, Saint-Paul-Trois-Chateaux herrian hasi eta Nimesera arteko ibilbidea.

Gauean, 22:15ean hiru pilota partida eskainiko dira Iruñeko Labrit pilotalekutik. Lehenik, binakakoan arituko dira aurrez aurre Salaberria-Bikuña vs Zubizarreta III-Ibai Zabala. Partida nagusia etorriko da gero, San Fermin Txapelketako finalerdia: Olaizola II-Mariezkurrena II vs Urrutikoetxea-Albisu. Eta bukatzeko, binakakoan, berriz, Alberdi-Elizegi vs Zabala-Erostarbe pilotariak.