La 13ª etapa del Tour de Francia y el Torneo San Fermín de Parejas, este viernes

08/07/2021 11:43

televisión

Deportes en directo

EITB MEDIA

Ezkurdia-Martija vs P. Etxeberria-Zabaleta disputarán la semifinal del torneo.

Ciclismo y pelota destacarán este viernes en la cartelera deportiva de ETB1. Por un lado, se ofrecerá la 13ª etapa del Tour de Francia, desde Nimes a Carcassonne (a las 13:30 horas comenzará en ETB4, y a las 15:00 horas continuará en ETB1). Desde el principio de su emisión también se podrá seguir en eitb.eus.

Por la noche, se emitirá el festival de pelota del Labrit de Pamplona. Primero, se medirán por parejas Elordi-O. Etxebarria vs Larrazabal-Uriondo; después, el partido estelar de la semifinal del torneo San Fermin será entre Ezkurdia-Martija vs P. Etxeberria-Zabaleta ; y para terminar se medirán Dario-Untoria vs Arteaga II-Erasun.