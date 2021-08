'El nuevo exótico Hotel Marigold', este viernes por la noche, en ETB2

10/08/2021 11:20

televisión

A las 22:15 horas

EITB MEDIA

Se trata de la secuela de la película 'El Exótico Hotel Marigold' (2011). Los huéspedes de siempre recibirán a nuevos visitantes que revolucionarán sus vidas.

El nuevo exótico Hotel Marigold (The Second Best Exotic Marigold Hotel, 2015) es una comedia dramática dirigida por John Madden y protagonizada por Dev Patel, Judi Dench, Maggie Smith, Bill Nighy, Penelope Wilton, Celia Imrie, Ronald Pickup, David Strathairn, y Richard Gere.

Se trata de la secuela de la película El exótico Hotel Marigold (2011), emitida el 6 de agosto en ETB2.

Un grupo de ancianos ingleses deciden disfrutar de su jubilación en Bangalore, una exótica población de la India, pero las diferencias culturales pronto se pondrán de manifiesto creándoles todo tipo de problemas.

Con el exótico Hotel Marigold para personas mayores, al límite de su capacidad, Sonny (Dev Patel) le echa el ojo a un prometedor inmueble con el que ampliar su negocio: El nuevo éxotico Hotel Marigold. Mientras, los huéspedes de siempre reciben a nuevos visitantes que revolucionarán su vida. Evelyn y Douglas (Judi Dench y Bill Nighy) se arriesgan contratando mano de obra procedente de Jaipur, preguntándose hasta dónde les conducirán las habituales jornadas de desayuno de los obreros. Mientras tanto, Norman y Carol (Ronald Pickup y Diana Hardcastle) navegan por las revueltas aguas de una exclusiva e íntima relación. Madge, por su parte, (Celia Imrie) hace malabarismos entre dos pretendientes muy convenientes. Y cuando la fecha de su matrimonio con Sunaina (Tina Desai) se acerca, Sonny ve que sus planes para el nuevo hotel le reclaman demasiado tiempo. ¿Qué más puede pasar?

No te pierdas El nuevo exótico Hotel Marigold, este viernes, a partir de las 22:15 horas, en ETB2.