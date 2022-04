televisión Estreno Estreno de la teleserie juvenil "Mustang Miragarriak", este viernes en ETB1 y eitb.eus EITB Media Publicado: 07/04/2022 12:44 (UTC+2) Marnie no puede esperar para empezar a jugar al fútbol, pero sin entrenador, sin uniformes y sin jugadoras, ¿podrán las chicas formar un equipo en condiciones? Escuchar la página Escuchar la página

Este viernes, 8 de abril, ETB estrena la comedia dramática "Mustang Miragarriak". La teleserie juvenil centra su atención en un grupo de chicas que deciden abandonar los banquillos y crear el primer equipo femenino en el club de fútbol local. Desde el principio se encontrarán con numerosos impedimentos, pero contra todo pronóstico, se mantendrán unidas e irán superando uno a uno, todos los retos que el club, los chicos o las rivales puedan lanzar. ¿Podrá este equipo novato finalizar con éxito su primera temporada? La ficción australiana se podrá ver todos los viernes, a partir de las 21:15 horas, en ETB1 y eitb.eus, y los sábados a las 15:30 en ETB3.

Es el comienzo de la pretemporada del nuevo equipo de fútbol femenino, y la delantera Marnie y su mejor amiga Liv están deseando empezar a entrenar. Pero el nuevo equipo tiene muchos problemas desde el principio: no tienen uniformes, no tienen vestuario, apenas pueden encontrar chicas suficientes y la entrenadora Jen, la madre de Marnie, no tiene ninguna experiencia. Las chicas tendrán que emplearse a fondo para darle la vuelta a la situación.

Imagen de la teleserie juvenil australiana 'Mustang Miragarriak'

