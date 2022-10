televisión 22:30 horas Un gran premio en juego en la prueba de abordaje de este martes en "Naufragoak" EITB Media Publicado: 10/10/2022 12:25 (UTC+2) Última actualización: 10/10/2022 12:56 (UTC+2) Una dura prueba, mucho malestar entre las y los participantes, y mucha aventura por delante, a partir de las 22:30 horas en ETB1 y eitb.eus. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Una imagen de la prueba del abordaje. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Sari itzela jokoan, "Naufragoak" saioaren astearteko abordatzean

Este martes, un gran premio estará en juego en la tercera entrega de "Naufragoak". Pero los ánimos están muy bajos entre las y los participantes, y tras haber pasado hambre durante una noche fría, el tórrido sol del Caribe no les ha dado tregua por la mañana. ¿Tendrán fuerza para enfrentarse a un nuevo juego? El abordaje no será fácil y las y los concursantes tendrán que andar muy vivos para no tomar el camino de vuelta a casa.

En el episodio anterior, Lander e Ilargi conocieron al resto de concursantes, y tras conocer las experiencias del resto del grupo han puesto en duda la dureza de su propia aventura. ¿Esta nueva situación condicionará su actitud? ¿Enterarse del nuevo premio avivará la competición entre las y los participantes?

Zuriñe lleva tres días sola en Cayo Muerto y trata de sobrellevar como puede el devenir del tiempo y el transcurso de las horas muertas, pero no puede dejar de darle vueltas a la cabeza y no se olvida de Andoni. Dieciocho participantes emprendieron esta aventura en el Caribe, y por ahora son quince los que continúan.

Además de la emisión los martes por la noche, durante la semana, el programa "Naufragoak Bitakora" ofrecerá un adelanto de las imágenes y material exclusivo de la aventura, presentado por Iñigo Vicens e Izaro Bereziartua, todos los lunes, martes y miércoles, a las 17:40 y las 21:20 horas.

El programa "Naufragoak", además, tendrá una presencia destacada en las redes sociales. La influencer Izaro Bereziartu ofrecerá contenidos especiales en eitb.eus y en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok.

"Naufragoak" se emite este martes a partir de las 22:30 horas en ETB1 y eitb.eus.