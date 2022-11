televisión 22:30 horas Tres guipuzcoanos tratarán de conquistar a una bilbaína, el jueves, en "Jateko Modukoa" EITB Media Publicado: 09/11/2022 21:09 (UTC+1) Última actualización: 09/11/2022 21:09 (UTC+1) En el programa de esta semana, además, uno de los cocineros recibirá la peor puntuación de un plato de la historia del programa. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Klaudio Landa con la invitada, Maider, en "Jateko Modukoa". Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

En el programa "Jateko Modukoa" de este jueves, Beñat de Asteasu, e Iker y Aitor de Donostia cocinarán para Maider. Uno de los tres, además, recibirá una puntuación de cero en uno de sus platos, la puntuación más baja de la historia del programa.

Maider es una bilbaína valiente, de esas que no dicen que no a ningún plan. Tras una relación larga, llega al programa con ganas de aventura y de pasarlo bien en busca de un chico guapo y especial. Sin embargo, no se lo pondrá nada fácil a los tres concursantes: de primero, tendrán que preparar un plato para grandes celebraciones y, de segundo, una receta que conlleva una gran elaboración. Los cocineros tendrán que hacer frente a las dificultades y se enfrentarán a la cocina sin receta.

También tendrán tiempo para estar a solas con Maider. Uno de ellos tendrá que responder a preguntas calientes; otro, conseguirá un beso de la bilbaína a través de un juego de cartas; y con el tercero de ellos, la química se palpará en el ambiente.

Maider probará y evaluará cada uno de los platos a ciegas y el que consiga las mejores puntuaciones por parte de la invitará conseguirá una cena romántica con ella. ¿Será el que le ha gustado a Maider en un primer vistazo?

"Jateko Modukoa" se emite este jueves a partir de las 22:30 horas en ETB1 y eitb.eus.