televisión En ETB1 Velada de boxeo desde La Casilla, este viernes en "Boxeo Izarrak" EITB Media Publicado: 17/11/2022 12:38 (UTC+1) Última actualización: 17/11/2022 12:38 (UTC+1) Se celebró el pasado día 12 y estuvo protagonizada por los siguientes boxeadores vascos: Ricard Urrutia, Mario Ospina, Jokin Garcia y Andoni Gago. Escuchar la página Escuchar la página

Manu Maritxalar y Pedro Mari Goikoetxea. Imagen: EITB Media Whatsapp

Euskaraz irakurri: La Casillako boxeo emanaldia eskainiko du ostiral honetan "Boxeo Izarrak" saioak

El programa "Boxeo Izarrak" de esta semana ofrecerá la velada pugilística celebrada el pasado sábado, día 12 de noviembre, en el pabellón La Casilla de Bilbao. Los protagonistas fueron cuatro boxeadores vascos: Ricard Urrutia, Mario Ospina, Jokin Garcia y Andoni Gago. Estaba prevista también la presencia de Kerman Lejarraga, pero no pudo asistir debido a una lesión, y fue sustituido por el argentino Ismael Flores.

Las peleas que podremos ver en el programa son las siguientes: Rikar Urrutia vs Jose Angel Rosales; Mario Ospina vs Moises Mojica; Jokin Garcia vs Edwin III; Andoni Gago vs Antonio Rodriguez; e Ismael Flores vs Fouad El Moussaui.

Pedro Mari Goikoetxea y Manu Maritxalar comentarán la velada que se podrá seguir a partir de las 23:45 horas en ETB1.