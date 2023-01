televisión Contenido destacado "Biba Zuek!", "Ta bihar zer?" y "La noche de...", este martes en ETB1, ETB2 y eitb.eus EITB Media Publicado: 23/01/2023 13:50 (UTC+1) Última actualización: 23/01/2023 13:53 (UTC+1) Afrika Bibang será la invitada de "Biba Zuek!", en "Ta bihar zer?" hablarán de la vejez y la película 'The old man & the gun' en "La noche de...". Escuchar la página Escuchar la página



"Biba Zuek!" – A las 18:00 horas, en ETB1 y eitb.eus

La invitada principal será la cantante Afrika Bibang, que acaba de presentar el videoclip de la canción "Musika". Durante la primera hora del programa, en el espacio Korapiloak, hablarán sobre el Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC).

"Ta Bihar Zer?" – A las 22:30 horas, en ETB1 y eitb.eus

El programa "Ta Bihar Zer?" de esta semana hará apología de la vejez tanto con protagonistas que están orgullosos de ser de edad avanzada, como con jóvenes que tienen buena relación con ellos. ¿Cómo es el sexo en la vejez o cómo nos gustaría envejecer? El programa presentado por Leire Palacios analizará el tema desde varios puntos de vista.

"La Noche De… The old man & the gun" – A las 22:30 horas, en ETB2 y eitb.eus

El programa presentado por Félix Linares ofrecerá un reportaje sobre Michael J. Fox, tras conocerse que recibirá el Óscar honorífico de este año. Después se emitirá la película The old man & the gun dirigida por el estadounidense David Lowery y protagonizada por Robert Redford. El filme narra una historia real, la de Forrest Tucker, un ladrón de bancos que pasó la mayor parte de su vida en la cárcel o intentando escapar de ella. De hecho, logró fugarse en 18 ocasiones y cometió su último atraco en el año 2000 cuando tenía 80 años.