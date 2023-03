televisión Contenido destacado Estreno en televisión de la película 'El sentido de un final', este martes en "La Noche De..." EITB MEDIA Publicado: 20/03/2023 14:57 (UTC+1) Última actualización: 20/03/2023 15:02 (UTC+1) Además, en ETB1 y eitb.eus se emitirá una nueva entrega de "Jateko Modukoa", con Klaudio Landa. Será a las 22:30 horas. Antes, a las 18:00 horas, el programa "Biba Zuek!" tendrá como invitados a Jaiotz Osa y Xabier Mujika. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: "Jateko Modukoa" saioaren atal berria, astearte honetan, ETB1en eta eitb.eus-en

"Biba Zuek!" – A las 18:00 horas, en ETB1 y eitb.eus

Este martes tendrán como invitados al dantzari Jaiotz Osa y al escenógrafo Xabier Mujika, que juntos forman el proyecto OSA + MUJIKA. Creado en 2018, fusiona los dos mundos de ambos creadores: la danza y la confección de ropa, junto a la escenografía. Juntos han creado varias piezas, y la última de ellas lleva por nombre ABUNDANCE.

Antes, en la primera hora del programa, hablarán sobre autocuidado en una nueva cita con la sección Korapiloak.

"Jateko Modukoa" – A las 22:30 horas, en ETB1 y eitb.eus

Esta semana serán los bilbaínos Aitor y Unai y berastegiarra Mikel los cocineros encargados de preparar el menú a Kamran, que llega desde Azkoitia. Kamran es muy deportista y le da mucha importancia a cuidar su cuerpo. No se lo pondrá nada fácil a los cocineros: como primer plato, tendrán que preparar una receta con algo que el invitado elegiría si sólo pudiera comer una única cosa en su vida. ¿Qué será? Para el segundo plato, en cambio, el azkoitiarra dará especial importancia a los propios ingredientes de la receta. Los tres cocineros tendrán que hacer frente a las dificultades y sin receta, claro. La gastronomía y el ligoteo vuelven a darse cita en la cocina de "Jateko Modukoa".

"La Noche De… El sentido de un final" – A las 22:15 horas, en ETB2 y eitb.eus

Este martes por la noche el programa "La Noche De…" ofrece el estreno en televisión de la película El sentido de un final (The Sense of an Ending, 2017), una cinta basada en la novela homónima de Julian Barnes. La película, dirigida por Ritesh Batra, está protagonizada por Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet Walter, Michelle Dockery y Emily Mortimer, entre otros, y narra la historia de un hombre al que, atormentado por su pasado, se le presenta un legado misterioso.

Antes, hablarán sobre Michael Landon, protagonista de "La casa de la pradera", ya se cumple el 40 aniversario del final de esa serie. También será protagonista del espacio la actriz Alexandra Daddario, que acaba de celebrar su cumpleaños. Además, Félix Linares nos mostrará el primero de los castings para buscar a su sucesor o sucesora. En este caso, será una estrella de los informativos de ETB, que en sus comienzos participó en varios cortometrajes, con un triple ganador del Goya. El último programa de Félix al frente de "La Noche De..." será el 11 de abril, coincidiendo con el programa 1.500.