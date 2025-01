televisión 22:20 horas Este jueves comienza la nueva temporada de "Ur Handitan" en ETB1 y eitb.eus EITB Media Publicado: 08/01/2025 13:21 (UTC+1) Última actualización: 08/01/2025 13:21 (UTC+1) Tras los especiales sobre el conflicto de Palestina y las enfermedades cardiovasculares, Xabier Madariaga abordará otros temas de interés social como el síndrome del impostor, el cuidado de las personas mayores, el problema de la sobremedicación o el vínculo del ser humano con los animales. Xabier Madariaga Whatsapp

Euskaraz irakurri: "Ur Handitan" saioaren denboraldi berria, ostegunetik aurrera, ETB1en eta eitb.eus-en

Este jueves, 9 de enero, comienza la novena temporada de "Ur Handitan", uno de los espacios de referencia de ETB1 que analiza temas de interés para la sociedad desde una perspectiva cercana, a través de testimonios y vivencias personales. El programa presentado por Xabier Madariaga abordará esta semana el síndrome del impostor, un fenómeno psicológico que padecen principalmente las mujeres, y así lo atestiguarán las protagonistas del reportaje de esta semana: Onintza Enbeita, Inés Osinaga, Itziar Díez de Ultzurrun, Silvia Cantera, Iratxe Las Hayas y Nora Errezola.

La falta de confianza, la sensación de no ser capaces y el miedo a ser juzgados y juzgadas constantemente son sensaciones que forman parte de la falta de autoestima llamada "síndrome del impostor". Son sensaciones que empañan la alegría y el orgullo que se siente al llegar a la cima, al tiempo que esa sensación de no ser capaz te lleva a decir no a proyectos o trabajos.

La novena temporada de "Ur Handitan" ha incluido dos programas especiales. El primero, emitido el 7 de octubre, sobre el conflicto en Palestina, reportaje en el que Xabier Madariaga visitó Jerusalén en el aniversario de los atroces atentados de Hamas y también entrevistó al hermano de Iván Illarramendi, primer vasco fallecido en el conflicto. El segundo reportaje se emitió el 10 de diciembre y estuvo dedicado a las enfermedades cardiovasculares, causa del EITB Maratoia.

En las próximas semanas Xabier Madariaga analizará, entre otras cuestiones, el cuidado de las personas mayores, el problema de la sobremedicación o el vínculo del ser humano con los animales.