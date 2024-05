Atrápame si puedes Final emotivo Abel gana el bote de 140.500 euros de "Atrápame Si Puedes" en un minuto lleno de lágrimas y emoción EITB MEDIA Publicado: 31/05/2024 14:45 (UTC+2) Última actualización: 31/05/2024 14:57 (UTC+2) Lo ha hecho al acertar "in extremis" que el café capuchino nació en Viena, y ha estallado en emoción e incredulidad cuando Patxi Alonso ha dado la respuesta como correcta. Escuchar la página Escuchar la página

Tras dos semanas de infarto con el bote de "Atrápame Si Puedes" a punto de caer, ha sido finalmente Abel, un concursante natural de Lizarra y residente en Meano, el que ha ganado los 140.500 euros acumulados con uno de los minutos finales más emotivos de los diez años del programa.

Justo hace una semana en la que el bilbaíno Josu tuvo el bote en su mano, pero no se lo llevó al confundir Arzak con Arguiñano como primera estrella Michelín. Y en esta ocasión, este navarro de 30 años ha acertado "in extremis" una respuesta referida a la ciudad en la que nació el café capuchino, que, fuera de lo que resulta lógico pensar, nació en Viena y no en Italia.

Los nervios han estado a flor de piel, ya que según ha declarado, Abel "presentía que iba a ser un día especial", lo que le ha llevado a estallar de emoción e incredulidad cuando Patxi Alonso ha dado la respuesta como correcta a 2 segundos del final.

Operario en una empresa cárnica familiar, Abel ha destacado en el concurso por su simpatía, su amplia cultura general y por ser un gran embajador tanto de Navarra como de la Rioja alavesa, mostrando en vídeos sus planes y rincones favoritos.

"Yo no he estudiado porque no he querido. Me han enseñado a trabajar desde que era muy pequeño, pero soy muy curioso, me gusta mucho leer, documentales vidas de santos. Soy un friki y de algo me ha servido", ha dicho emocionado, tras ganar los 140.500 euros con los que asegura que organizará algo para el pueblo y se comprará una caravana para viajar.

El concurso de ETB2 continúa fidelizando a su audiencia cada mediodía y, a partir de ahora, lo hará con un nuevo bote que el lunes partirá de una cantidad de 20.000 euros. Presentado por Patxi Alonso, el concurso "Atrápame Si Puedes" se emite todos los mediodías, a las 14:00 horas, en ETB2, eitb.eus y EITB Nahieran.