¡Envía tu vídeo al casting online de 'El Conquis 15'!

22/06/2018

Txema Montoya y Joxan Goñi, directores de "El Conquistador del Fin del Mundo", nos dan las siete claves para triunfar en el casting online de la 15ª edición.

Al margen de los castings presenciales, también hay una oportunidad para poder participar en "El Conquistador 15", y no es otra que la del vídeo casting online del "Conquis". Si todavía no has preparado el tuyo, aquí tienes varios consejos de los directores del programa para que consigas conquistarlos. Asimismo, os recordamos que está abierto el plazo para que podáis enviar vuestros vídeos hasta el 31 de agosto.

7 claves para triunfar en el casting online

Joxan Goñi y Txema Montoya, directores de "El Conquistador del Fin del Mundo", nos han dado algunas claves para que tu casting consiga destacar entre el resto de vídeos. Así pues, ahí va la lista de las claves para triunfar:

1. Que sea muy divertido. Que al poner el vídeo digas "me voy a quedar a ver esto porque es la bomba".

2. Que sea original, que no se haya visto nunca un casting igual.

3. Que esté un poco cuidadito. Hay vídeos con mucho nivel.

4. Que aparezca un famoso recomendando que te elijan como participante.

5. Que el candidato enseñe una cosa especial que sepa hacer.

6. Que el candidato no diga "soy amigo de mis amigos", eso es fundamental.

7. Que el candidato no diga "nunca haré trampas", porque es mentira.

Tampoco descartan sobornos, como un jamoncito, pero no prometemos que luego os vayan a elegir, o sea que mejor os ahorráis los "regalitos"...

Ejemplos de conquistadores que participaron en el casting online

Si aún no sabes qué tipo de vídeo preparar para enviar a través del formulario de la web del Conquis, te mostramos lo que hicieron algunos de nuestros conquistadores para poder entrar en el programa.

Eider Alonso, ganadora de la 14ª edición de "El Conquistador ", entró en el programa por el vídeo casting que envió.

Guille González, también participante de esta última edición, envió su vídeo a través del casting online. Esta es la carta de presentación del concursante madrileño de Rivas-Vaciamadrid:

Nos remontamos a ediciones anteriores. Alex Ortega, participante del equipo azul de la 13ª edición de "El Conquistador del Caribe", entró en el programa gracias a sus amigos. Su cuadrilla pasó su vídeocasting al programa de radio "Gaztea Box", y desde allí hicieron campaña. Recordamos el momento en el que el de Orio supo que participaría en la decimotercera edición del Conquis.

Saioa Etxeberria, también participante de la 13ª edición, envió su vídeo a través del casting online. Esta es su carta de presentación:

Aitor Zabalza, participante del equipo de los pirañas de "El Conquistador del Amazonas" mandó un vídeo en el que mostraba sus habilidades para cazar y pescar.

Por último, no nos podemos olvidar del vídeo que envió Ainhoa Gómez también fue participante de la edición 12 del reality de aventuras, del equipo de los jaguares, y mandó su vídeo desde Inglaterra, donde vive.