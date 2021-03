Caníbales: última oportunidad para salvar a los Corocote

26/03/2021 13:57

El Conquistador del Fin del Mundo

Avance del episodio 11

Llega el temido juego de caníbales, una prueba con mucho contacto y no apto para estómagos delicados. Es la última esperanza para los azules.

La continuidad del equipo Corocote pende de un hilo tras la expulsión de Paíno. Los de Seleta, que ya solo son 5, deberán afilar sus desentrenados colmillos para jugar a los Caníbales: una prueba de mucho contacto entre equipos donde no hay lugar para los estómagos delicados y cuya recompensa nunca suele defraudar.

Los Corocote ya no tienen esperanza de poder competir en igualdad de condiciones que sus rivales, ya que están mermados tanto física como psicológicamente. Los rojos, que hasta ahora tampoco habían tenido una aventura fácil, han conseguido darle vuelta a la situación ganando el juego y han recuperado energía gracias al premio de comida. Parece que "El despertar de los Yocahu", como dijo David tras ganar el castillo de naipes, marca un antes y un después para los chicos que amenazan con volver a arrebatarles a las Atabey el lujoso campamento rico.

Las verdes, por su parte, no deben bajar la guardia, ya que la noche en el campamento pobre no ha sido tan cómoda como las que acostumbraban a tener hasta ahora. Habrá que ver si en el juego de inmunidad Durana vuelve a dar grandes momentos como el año pasado, y, si sus chicas, que tienen el estómago lleno de comer durante cuatro programas seguidos, no le hacen ascos a la hora de hincarle el diente al cerdo.

"El Conquistador del Caribe" se emite todos los lunes, tras el espacio "Eguraldia" de la noche, en ETB2 y eitb.eus, hacia las 22:30 horas. Además, se pueden ver todos los episodios en EiTB Alacarta.