Giro en los Haitises: Corocotes inmunes y María eliminada tras la noche más dura

30/03/2021 01:38

El Conquistador del Fin del Mundo

Resumen del episodio 11

Los azules dieron el máximo en el juego de caníbales, consiguiendo 500 g más de carne que los rojos. La verdes, sin embargo, quedaron muy por detrás y vivieron su primera asamblea un tanto tensa.

El hambre y la necesidad de darle la vuelta a su desesperada situación hicieron posible que los azules ganaran el juego de inmunidad del undécimo episodio de "El Conquistador del Caribe". Un giro totalmente inesperado, ya que las verdes quedaron últimas, vivieron una complicada noche en el campamento muy pobre, y ni siquiera libraron el duelo contra los rojos que acabó con María eliminada.

Lo cierto es que los azules dieron el máximo en el juego de caníbales. Seleta, que llegó el primero al cerdo, consiguió llevarse el hígado, una de las partes determinantes por su peso. Lo cierto es que la prueba estuvo muy disputada y emocionante hasta el final ya que los Yocahu y los Corocote consiguieron gran cantidad de carne y los 500 gramos de más que lograron los azules (6,5 kg) fueron decisivos. Medio kilo que no solo les salvó de tener que ir a duelo, sino que les llevó al campamento rico con su correspondiente recompensa y les libró de tener que despedir a su capitán antes de tiempo.

Las peor paradas fueron las verdes que quedaron muy lejos de poder competir contra sus rivales (3,5 kg) y conocieron, después de 10 episodios, el campamento muy pobre que les recibió con una noche de lluvia sin tregua, convirtiéndola en una de las más duras que se recuerdan en la historia del programa.

Las Atabey, además, vivieron su primera asamblea y, tal y como se esperaba, volaron cuchillos, pero solo en una dirección: contra Maialen. La remera donostiarra, que acababa de disputar un duelo, recibió siete lanzas además de las críticas de sus compañeras que la acusaron de no aportar mucho a la convivencia, algo que no esperaba y por lo que acabó llorando. Durana, que al finalizar la asamblea confesaba que ella no la hubiera nominado, eligió a María, casualmente amiga de Maialen y del grupo de “las yogurinas”, como ya las han bautizado.

Patxi, nominado democráticamente por su equipo, se decantó por María como contrincante para el duelo de fuego y tirolina que disputaron en mitad de la lluvia y el viento, lo que complicó una prueba ya de por sí muy exigente. Ambos duelistas sufrieron para mantener su antorcha encendida, y tuvieron que retroceder varias veces para prenderla de nuevo pero, al final, el de Saraso consiguió completarlo convirtiéndose en el único participante de esta edición con dos duelos ganados.

