Los Cacata tendrán una nueva oportunidad para salir del agujero, el lunes

28/05/2021 08:00

El Conquistador del Fin del Mundo

Avance del episodio 20

EITB Media

En el juego de inmunidad, los elegidos deberán ir dentro de los cayucos que tendrán que arrastrar sus compañeros. No te pierdas "El Conquistador 17", el lunes, a las 22:30, en ETB2 y eitb.eus.

El próximo juego de inmunidad de "El Conquistador del Caribe" requerirá de mucha fuerza bruta. En el episodio 20, los conquistadores deberán arrastrar los cayucos para conseguir la ikurriña de inmunidad y un premio de recompensa muy importante que nada tiene que ver con los anteriores. Será la prueba de fuego para comprobar cómo están las fuerzas en el equipo Cacata tras su tercera noche consecutiva en el campamento pobre mientras que sus rivales han vuelto a disfrutar de una generosa comida que les ha dado energía suficiente para seguir peleando.

Los de Eneko, además, deberán demostrar que no se equivocaron al nominar a Leire por débil y que han conseguido que el equipo sea más fuerte con su salida. En esta ocasión, Aitor no es elegido del grupo, ya que el último duelo le ha dejado mareado y sin fuerzas, por lo que los Cacatas han confiado en Joana para que lleve el bastón de mando.

David, por su parte, ha elegido, una vez más, a Patxi, ya que no quiere exponer demasiado a su otra favorita, Bego, para no ponerla en el punto de mira del equipo contrario. Ambos elegidos deberán ir dentro del cayuco y no podrán tocar en ningún momento ni el agua, ni el suelo, por lo que el equipo deberá hacer un gran esfuerzo para mover la pesada embarcación.

No te pierdas "El Conquistador del Caribe", los lunes, a las 22:30, en ETB2 y eitb.eus. Además, se pueden ver todos los episodios en EiTB Alacarta , en la nueva APP de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.