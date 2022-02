Desenlace amargo para los Corocote: M.J y Alain terminan su aventura

15/02/2022 01:00

El Conquistador del Fin del Mundo

Resumen del episodio 5

EITB Media

M.J fue descalificada por "ayudar" a su compañero del equipo azul Alain, quien finalmente también perdió frente a Annie, en un duelo donde el equilibrio y la estrategia eran fundamentales.

Duro golpe para los Corocote, este pasado lunes, en "El Conquistador del Caribe". El equipo azul pierde a dos integrantes en un solo duelo: M.J y Alain dijeron adiós a la aventura en una prueba donde el equilibrio y la estrategia eran fundamentales. La prueba presentaba tres pasarelas que terminaban en una torre central. Para cruzar la pasarela, cada duelista contaba con tres cañas de bambú que debían servir a modo de puente. La falta de actitud de MJ provocó varios avisos de Julian y David, que la advirtieron de graves consecuencias. La gota que colmó el vaso fue cuando dejó a su compañero Corocote cruzar por su lado sin mostrar resistencia, una decisión por la que MJ fue descalificada del duelo, dando fin a su aventura. La "ayuda" extra de MJ no sirvió de mucho a Alain, que erró en su estrategia y terminó perdiendo el duelo frente a Annie.

El equipo rojo no ha podido empezar con mejor pie la fase grupal. Entre baños en la playa y comer tras cuatro días sin hacerlo, los Yocahu quisieron aprovechar su privilegio de nominar a un integrante Corocote para deshacerse del conquistador que consideraban más fuerte del equipo: Alain. Él no se tomó bien la nominación y quiso creer que fue decisión de Andrea. Los rojos han conseguido su objetivo: deshacerse de un miembro fuerte de los Corocote.

Las Atabey también están de enhorabuena. Tras una dura noche en el campamento pobre, la decisión de Nahia de nominar a Annie fue acertada. La Atabey colombiana, ataviada con la bandera LGTBIQ+, triunfó en el duelo y el equipo verde se mantiene intacto.

En cambio, los Corocote no han tenido tanta suerte. Arrancan la aventura con dos miembros menos. La única azul que volvió al campamento muy pobre fue Camila, que recibió un total de siete lanzas en la primera asamblea de la temporada. La separación clásica entre chicas y chicos en las nominaciones no tuvieron lugar en la asamblea y el equipo sentenció a Camila por su negatividad. Camila no fue la nominada elegida por Annie, y, por ello, se unirá de nuevo a los corocote, un equipo donde las tensiones y roces ya están haciendo acto de presencia.

