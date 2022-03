Inesperado final para Lide, que queda en tierra en el duelo "cubos hacia el cielo"

08/03/2022 01:10

El Conquistador del Fin del Mundo

Resumen del episodio 8

EITB Media

Atabeys y Yocahus no aprovecharon su segunda oportunidad, mientras que los Corocote ganaron por segunda vez consecutiva. Lide, Andrea y Ferreti se vieron las caras en el duelo, que contra todo pronóstico envió a casa a una de las concursantes más fuertes de esta edición.

Nadie habría imaginado que la primera Atabey en abandonar el equipo sería una de las favoritas para alzar la Ikurriña. Lide, que demostró ser una de las participantes más fuertes en la pista americana, dijo adiós a su aventura al perder en el clásico duelo cubos hacia el cielo. Debido a su estatura y su liviano peso, le supuso mucho esfuerzo evitar que los cubos de su color no flotaran en el mar. La de Donostia terminó su aventura entre lágrimas, repitiendo como un mantra "no me quiero ir", en un largo y emotivo abrazo con su capitana. Los Corocote están de enhorabuena, porque fueron ellos, gracias a su privilegio como ganadores, los que nominaron a la conquistadora atabey. Un disparo certero por parte de los azules que fulminó definitivamente a quién consideraban la más completa del equipo.

La marcha de Lide no es la única mala noticia que han recibido las verdes: el equipo de Nahia ha sido consciente de que Leire no está cómoda entre sus compañeras. Una información que ha sorprendido y entristecido a más de una, especialmente a Ohiane. Leire no olvida las cinco lanzas que le clavaron en la asamblea de la semana pasada. ¿Conseguirán las Atabey desactivar la bomba que tienen en su campamento? La integridad del equipo pende de un hilo.

Lide no fue la única Atabey en participar en el duelo. Andrea fue la nominada por su capitana. La conquistadora estaba deseando demostrarse a sí misma que se merece estar en el "Conquis". Según ella, necesitaba una victoria para no sentirse débil y venirse arriba. Andrea consiguió su objetivo quedando segunda y continuando en la aventura.

El ganador del duelo fue Ferreti. Él pidió el duelo a su capitana porque tenía hambre de acción. Al Yocahu le estaba pesando la inactividad y pedía a gritos un duelo. Andrea, su capitana, y varios integrantes del equipo rojo, pensaban que no era buena idea mandar a Ferreti, alguien al que consideran fundamental en los Yocahu. Ferreti insistió y la capitana hizo su sueño realidad: nominarle y mandarle al duelo. Una decisión arriesgada que tuvo buenos resultados. El conquistador volverá al campamento dando una alegría necesaria a su equipo.

Atabeys y Yocahus se batieron en duelo al no aprovechar la segunda oportunidad para enmendar los errores de Camino y Urko en el juego de la semana pasada. Los conquistadores ingresaron de nuevo en la prisión de bambú con el miedo de perder la cuerda de nuevo. Camino no perdió la cuerda esta vez, pero tardó mucho tiempo en conseguir el garfio. Con el garfio atado a la cuerda, Ianire fue incapaz de alcanzar la pala, y ni siquiera llegaron a cavar. Urko tampoco repitió el error del lunes pasado, y los Yocahu llegaron a la segunda fase del juego, llevando a Andrea subida en los bambús. Sortearon de manera impecable los obstáculos, pero la ventaja de los Corocote les arrebató la victoria. Los Corocote dieron un golpe sobre la mesa con una actuación perfecta y consiguieron ganar por segunda vez consecutiva y disfrutar de una pizza cada uno. Los azules parecen haber terminado su mala racha y están imparables.

"El Conquistador del Caribe" se emite los lunes, a las 22:30, en ETB2, eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios en EiTB Alacarta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.