El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 12 Inesperado final de Eneko, que termina su aventura junto a Oihana en el duelo de los barriles EITB Media Última actualización: 05/04/2022 01:34 (UTC+2) Publicado: 05/04/2022 01:34 (UTC+2) Los Corocote brillaron en el juego de naipes; las verdes quedaron segundas y los rojos últimos, debido a la caída y el despiste de Arantxa, que parece haberse convertido en la principal enemiga de los Yocahu. En el duelo, Ferreti se alzó con la victoria, dejando a Eneko y Oihana fuera del programa.

Nadie esperaba que uno de los eliminados de la semana fuera Eneko, uno de los candidatos a alzar la ikurriña final y proclamarse conquistador del Caribe del 2022. La criptonita del Supermán donostiarra ha resultado ser la fuerza bruta. El equilibrio con el barril se le hizo complicado, pero poco a poco lo consiguió, siendo el primero en pasar la rampa, el obstáculo más complicado del recorrido. Fue el último paso de la prueba el que firmó su despedida. Tenía que tirar de una cuerda hasta levantar el pesado barril, y dejarlo suspendido. Eneko se dejó la piel de las manos en esa cuerda, siendo incapaz de conseguir el objetivo.

Oihana, la baserritarra Atabey, también se despidió de la aventura. Ella no pudo superar la dichosa rampa, quedando en tercer y último lugar. Ya es la quinta Atabey caída, dejando a su equipo en una situación crítica. Oihana perdió el duelo, pero no su característica sonrisa y buen humor. Aunque el verdadero protagonista del duelo fue Ferreti, y no únicamente por su triunfo en el duelo. El Ferrari Yocahu volvió a pisar el acelerador y por poco quema el motor: amenazó en más de una ocasión en abandonar la aventura. Finalmente, decidió continuar y completó el duelo.

La eliminación de Eneko supone un duro golpe para un equipo Yocahu en crisis. Arantxa, la cocapitana, parece haberse convertido en la principal enemiga de los rojos. El episodio empezó con un enfrentamiento entre ambas capitanas, porque Andrea supuso que el equipo rival señalaría a Arantxa como la torpe del equipo. Unas declaraciones que no gustaron nada a la cocapitana y que hicieron estallar la tensión que se había ido fraguando entre ambas. Su caída y despiste en la partida de naipes tampoco ayudaron. Arantxa no se enteró en la explicación de que podían subir la torre de cartas los dos elegidos a la vez. Si Urko y Arantxa lo hubieron hecho, posiblemente la victoria sería de ellos. En la asamblea, Andrea cedió la decisión de la nominación a Arantxa, y sus razones para colgar el collar fueron totalmente personales. Nominó a Iñigo, porque es con el que más problemas ha tenido. Fue la gota que colmó el vaso. Esta decisión puso al equipo entero en contra suya.

El mal rollo entre Yocahus contrasta con la euforía Corocote. Son el equipo que más victorias ha alcanzado en la edición y que más noches ha dormido en el barco encallado. Las dudas de los Corocote respecto a Lobo ya se han disipado, porque el animal ha despertado de su hibernación, y lució garras y colmillos en la prueba. No empezaron la prueba con buen pie, la torre se les derrumbó antes de empezar a subir. Iban en último lugar hasta que los Corocote decidieron que Arruti y Lobo subieran a la vez. Como colofón a su día perfecto, nominaron a Eneko con el deseo de eliminar a, según ellos, el rojo más fuerte. Su deseo se hizo realidad.

Las Atabey se tuvieron que conformar con el segundo puesto en la prueba de inmunidad. Si hubiesen subido la torre Annie y Aini a la vez, el cuento hubiese tenido otro final. Y fue una idea que barajaron en un momento dado. Una lástima. Oihana se presentó voluntaria para ir a duelo y la dupla formada por Binbi y Nahia le dieron la oportunidad. Finalmente, no pudo superar el duelo y las Atabey tienen a una guerrera menos en sus filas.

"El Conquistador del Caribe" se emite los lunes, a las 22:30, en ETB2, eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios en EiTB Alacarta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.