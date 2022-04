El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 15 Urko Vera abandona la aventura y Camila pierde en el duelo EITB Media Publicado: 26/04/2022 01:18 (UTC+2) Última actualización: 26/04/2022 01:18 (UTC+2) Tras hacerse un corte en el dedo en la prueba de aizkolaris, el futbolista aseguró que la aventura pudo con el físicamente pero no mentalmente. Los rojos ganaron con facilidad el juego, los azules fueron segundos y las verdes últimas. Por su parte, Camila perdió el duelo frente a Line y Terete. Escuchar la página Escuchar la página

Urko Vera y Camila han dicho adiós a "El Conquis". Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media Whatsapp

Urko Vera, después de tanto sube y baja, ha hecho honor a su apellido y ha terminado abandonando la aventura. Han sido varias semanas en las que el Yocahu ha mostrado no estar cómodo en los Haitises y, finalmente, ha pedido un billete de vuelta. La gota que ha colmado el vaso ha sido el corte en el dedo que le ha hecho su compañero Pirris con el hacha durante la prueba de aizkolaris. Él ha asegurado que la aventura le ha superado físicamente, porque también tenía heridas en los pies, y no mentalmente. Pero a lo largo de las semanas, sus compañeros ya habían señalado su actitud negativa y Ferreti, el otro Yocahu que abandonó, aseguró en confidencias que Urko quería irse pero que no lo hacía por miedo al qué dirán. Tras un tenso rifi-rafe con Julian, Urko se ha despedido de su equipo y ha puesto rumbo hacia Bilbao. Solo quedan seis Yocahus en el equipo, y aunque hayan ganado el juego de inmunidad, el único premio recibido ha sido el campamento rico. Han perdido a un integrante y tampoco han podido disfrutar de un regalo extra porque en la famosa ruleta del Conquis no ganaron nada. La responsable de esta tirada fue la capitana Andrea.

Los Yocahu fueron los primeros en cortar el tronco en la prueba de aizkolaris. Y eso que su tronco era bastante más grueso que el de los equipos rivales. También tenían otro hándicap y es que Aitzol Atutxa, aizkolari profesional, no pudo participar cortando el tronco. En el correo, los equipos debían elegir con qué capitán se quedaban. Aitzol, Seleta y Nakor fueron los seleccionados. Los conquistadores pensaron que los estaban eligiendo para continuar en la aventura, pero realmente los convirtieron en los capitanes de esta prueba. Su labor sería guiar al equipo y no podían cortar el tronco. ¡Los Yocahu, sin saberlo, dejaron fuera al aizkolari! Aún así, sus consejos (y algún hachazo que dejaron dar a los capitanes) fueron suficiente para que ganaran la prueba con bastante ventaja. Los azules quedaron segundos y las Atabey se hundieron al ser las perdedoras. Nakor intentó consolarlas, incluida a la capitana, porque acabaron hechas polvo.

Las Atabey fueron a la asamblea, donde Julian les comunicó la nominada directa por los Yocahu. Line, la brasileña, sería la primera duelista. Los capitanes tuvieron que nominar sin apenas tiempo para pensarlo. Sorprendió su elección: Aini. Argumentaron que es la más fuerte del equipo, y, al ser tan pocas, deben asegurarse no tener ni una baja más. Las conquistadoras tuvieron que nominarse entre sí en el campamento. Dentro de la nueva cabaña que acababan de construir, entregaron el collar a Terete. Dijeron que era la que peor había estado anímicamente al terminar la prueba.

Los Corocote quedaron segundos en la prueba y eso significaba que Bego y Seleta debían de nominar. La elección fue Camila, que se presentó voluntaria. Camila eligió a su amiga Terete para duelarse, porque la veía más asequible que a Aini. Camila, Terete y Line se enfrentaron a un duelo donde las tres escaladoras debían subir varias veces por una cuerda. Line ganó con facilidad, dejando a las dos amigas compitiendo por seguir en la aventura. Fue Terete la que consiguió todos los banderines, dejando a Camila muy atrás, quejándose de sus dolores de brazo y piernas. La de Iruña terminó despidiéndose de la aventura.

"El Conquistador del Caribe" se emite los lunes, a las 22:30, en ETB2, eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios en EiTB Alacarta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.