El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 16 Ianire, la más fuerte de las Atabey, se queda sin energía y termina su aventura EITB Media Publicado: 03/05/2022 01:29 (UTC+2) Última actualización: 03/05/2022 01:29 (UTC+2) Los Cococote vencieron en el juego del bauprés y los rojos quedaron eliminados porque a Atutxa se le cayó la antorcha al agua. En el duelo de la tirolina, Iban hizo una gran exhibición, Jokin consiguió dos banderines, y Janire fue incapaz de disputar la prueba, la más dura y exigente hasta la fecha.

"A ganar". Ese era el espíritu y la mentalidad de las Atabey a la hora de nominar a su duelista. Nahia y Nakor hicieron su apuesta más arriesgada. Sabían que el equipo se estaba acercando peligrosamente a la extinción, y por eso entregaron el collar a su integrante más fuerte. Ianire, experta en halterofilia, fue a duelo con el objetivo de expulsar a un Yocahu o a dos. Los días sin dormir por los famosos jejenes y la falta de comida pesaron con más fuerza de la necesaria en la que ha sido la prueba más dura y exigente hasta la fecha.

Una tirolina sin seguro ni arnés atada de un islote a otro. Tres banderines para cada duelista. Y un hándicap peligroso: si el participante cae al agua con el banderín, sería eliminado de manera fulminante. Este impresionante duelo fue competido por los conquistadores del equipo rojo Iban, el dios del fuego Yocahu, Jokin, y representando a las Atabey, Ianire. Iban sorprendió con una exhibición digna de ganador, donde se colgó como un murciélago durante varios minutos y no terminó en el agua. Como recompensa volvió al campamento entre lágrimas junto a su ayudante, la capitana Andrea. A Jokin le faltaba un banderín para terminar la prueba cuando su cuerda se rompió y cayó al mar. Por suerte, no tenía ningún banderín en ese momento. Jokin iba a intentar alcanzar el último banderín por la cuerda de Iban cuando Ianire decidió abandonar el duelo. No pudo atrapar ni uno de sus objetivos por su falta de fuerzas. Ianire se despidió de la aventura entre lágrimas de impotencia al ser incapaz de disputar la prueba. Aini, su ayudante, también quedó hundida con la eliminación.

El inicio de la tragedia Atabey comenzó en el juego de inmunidad. La famosa y siempre polémica prueba del bauprés aterrizó en el Caribe con Annie, Punky y Aitzol como protagonistas. Fueron señalados como los más desequilibrados de la aventura. Los ganadores de la prueba volvieron a ser los Corocotes. Los azules este año parecen imparables. Y aunque Punky tuvo más de un tropiezo, y hasta terminó en la barca del contrario, consiguieron encender todos los fuegos. Sara y Enetz también participaron con éxito. El que provocó un verdadero incendio fue Aitzol. Irónicamente sin fuego, porque su antorcha cayó al agua. En ese momento, el juego terminó porque la antorcha no prendía. Los Yocahu, apodados los Yoquejas por nuestra comunidad Conquis, estallaron contra Julian y David porque creían que con tiempo la antorcha podría prender. Las verdes quedaron segundas y tuvieron una bronca entre ellas fruto de un malentendido. Line se tomó mal las órdenes de Aini y se dejaron entrever rifirrafes y tensiones entre las verdes.

Los azules tuvieron un día perfecto. Además de la victoria, los calzoncillos de la suerte de Iri hicieron triunfar a los Corocote en la ruleta. Menos mal que se los puso en la cabeza y así ganaron pollo con patatas. Su única preocupación fue nominar a un Yocahu. No se lo pensaron: Iban sería el elegido.

En la asamblea roja, los Yocahu querían nominar a uno de los tres integrantes que todavía no han disputado un duelo: Iñigo, Jokin y Peña. Salvaron a Jokin por verlo como uno de los más completos y a Peña, porque su optimismo y ánimo es fundamental en el equipo. El nominado fue Iñigo. Julian dio la oportunidad a Iban de cambiar el pedernal por un saco de comida para todos. Pero Iban se mantuvo firme y aseguró que el fuego es esencial para la aventura. Finalmente, en el campamento, los capitanes nominaron a Jokin.

