El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 19 Iban abandona la aventura por decisión de los médicos EITB Media Publicado: 24/05/2022 00:37 (UTC+2) Última actualización: 24/05/2022 00:38 (UTC+2) Los equipos se han tenido que enfrentar a un juego de inmunidad totalmente nuevo que ha acabado con tensión, gritos y una gran remontada.

Antes del juego de inmunidad, Julian dio a los Yocahu una noticia que no querían escuchar: Iban, uno de sus integrantes más fuertes y uno de los claros candidatos para alzar la ikurriña final según nuestra Familia Conquis, debía abandonar la aventura por baja médica. El chico llevaba días encontrándose mal y con fiebre. Tras las pruebas médicas, se ha decidido que, aunque estaba bien de salud, no podía volver a la aventura. La noticia ha sido un jarro de agua fría para los Yocahu que han prometido dedicarle la victoria al que había sido su compañero.

¡Y así fue! El triunfo de los Yocahu y el baile de ikurriña ha sido en honor de Iban. Un juego de inmunidad totalmente nuevo que ha venido acompañado de tensión, gritos y una brutal remontada. Los equipos debían transportar un pesado tronco tirando de él con una cuerda. Las capitanas han tenido un papel esencial: tenían que molestar y hacer de contrapeso tirando con otra cuerda del tronco del equipo contrario. En un momento determinado, Julian y David han dejado que otro miembro ayudara a las capis. Curiosamente, en ambos equipos, ha sido el segundo capitán quién ha ayudado a tirar de la cuerda.

El recorrido ha estado lleno de obstáculos en el que ha destacado el agujero que debían cavar para pasar el tronco por debajo de un palo. Los Corocote se han puesto en cabeza y han comenzado a cavar. Los Yocahu en cambio no han cavado tanto como los Corocote hubiesen querido. En ese momento ha llegado un supuesto pacto en el que mientras se cavaba y se cruzaba el obstáculo los capitanes no iban a tirar de la cuerda. Según los Yocahu, ellos no han tirado. Sin embargo, al llegar su turno, Bego y Seleta sí lo han hecho y esto ha provocado una gran bronca. Peña le ha echado en cara su actuación a Seleta y han terminado insultándose.

Los Corocote han conseguido una gran ventaja sobre los Yocahu; prácticamente estaban en la meta y solo faltaba poner el tronco en pie. No obstante, la remontada de los Yocahu ha sido impresionante y, finalmente, han conseguido ganar.

Los Corocote atraviesan una crisis interna, y la derrota no ayuda a superarla. Sara ya avisó que, a partir de ahora, considera a Annie y Aini dos Corocote más. Los capitanes piensan lo mismo, porque en la Asamblea decidieron nominar a otro integrante clásico: Enetz. Los Yocahu, enfadados por no tener el premio que se había prometido, nominaron de forma rápida y sin dar mucha explicación a Unai. De nuevo, los Yocahu contra Julito Iglesias Jr. La semana que viene descubriremos quién es el tercer nominado y a qué duelo deberá enfrentarse junto a Unai y Enetz.

"El Conquistador del Caribe" se emite los lunes, a las 22:30, en ETB2, eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios en EITB Nahieran, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.