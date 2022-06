El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 21 Triple eliminación en el inicio de la etapa unificada: Iker, Enetz y Terete pierden su duelo EITB Media Publicado: 07/06/2022 01:19 (UTC+2) Última actualización: 07/06/2022 01:19 (UTC+2) Sara fue quien más tiempo aguantó con la antorcha fuera del agua en el juego de inmunidad. Terete perdió la prueba; Enetz fue nominado en la asamblea, e Iker fue elegido por Sara. Los tres han abandonado la aventura por no conseguir el mínimo en el duelo de los palos borrachos. Escuchar la página Escuchar la página

Julian avisó desde el comienzo: en esta nueva fase, los duelos serían más duros. No mintió, porque la clásica prueba de los palos borrachos se convirtió en una carnicería. Los tres duelistas se han marchado a casa. Ni siquiera Iker, que consiguió subir un poquito más que Enetz, continúa en la aventura por no haber alcanzado el mínimo. Terete, en cambio, casi no pudo ni empezar la prueba.

La navarra tampoco había comenzado bien el día. Fue la primera duelista directa por perder el juego de inmunidad… ¡Antes de empezarlo! La prueba era otro clásico de esta etapa unificada, el juego de las antorchas, donde los conquistadores deben mantenerse a flote en medio del mar sujetando en lo alto una antorcha. Si se apaga o toca el agua, pierdes. Terete perdió la antorcha antes del "3,2,1" de Julian, y, por eso ganó el collar, y se quedó con la peor parte del premio extra: buffet libre de comida al estilo resort caribeño.

Antes del juego, los Conquistadores se encontraron con una mesa repleta de comida. Dependiendo del puesto que quedaran en la prueba tendrían más tiempo o menos tiempo. A los Yocahu, al verlo, se les revolvieron las tripas. No de hambre, sino de lo llenos que estaban tras el premio anterior.

La ganadora fue Sara, que consiguió aguantar la antorcha de forma horizontal sin que se le apagara. La victoria la disputó junto a Pirris, que al pasarse la antorcha de una mano a otra terminó tocando el agua. Tras los 15 minutos de barra libre, Sara escogió a Iri para compartir la inmunidad, y pasar la noche en el campamento rico junto a la comida que eligiesen.

El resto conoció su nuevo campamento: ¡Alcatraz! Un lugar muy incómodo para dormir y lleno de ratas. Corocotes y Yocahus se separaron desde el primer minuto, a pesar de que ellos mismos alegaron que no lo hicieron por malos rollos. Se reunieron de nuevo en la asamblea, donde la falta de los Corocote que se encontraban en el campamento rico desembocó en la nominación de Enetz. Al de Ondarru no le hizo mucha gracia la nominación, ya que había oído a los Yocahu que nominarían a Unai. La elección de Enetz la propuso Iker, que se veía en peligro y quería duelarse con él.

A la mañana siguiente, tras un gran susto por una brutal caída de Peña, Iri y Sara llegaron con el tercer collar. Tal y como él mismo imaginaba, Iker fue el tercer duelista. Sara, directa y sin cortarse, dio las razones de la nominación. A la exCorocote le parece que Iker no ha jugado del todo limpio a lo largo del programa. Iker agradeció la sinceridad de la ganadora del juego.

Terete, Enetz e Iker llegaron al duelo pensando que, al menos, uno de ellos volvería. El duelo demostró que esta unificación viene fuerte y que nadie está a salvo. Como muestra, la triple eliminación de esta semana. Terete, Enetz e Iker visitarán a Patxi Alonso este miércoles, y vendrán acompañados de Bego y Seleta, a los que vimos despedirse de su familia Corocote.

"El Conquistador del Caribe" se emite los lunes, a las 22:30, en ETB2, eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios en EITB Nahieran, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.