El Conquistador del Fin del Mundo AVANCE-EPISODIO 6 Los equipos echan un órdago en el juego de naipes, este lunes, en “El Conquistador del Caribe” EITB Media Publicado: 17/02/2023 14:10 (UTC+1) Última actualización: 17/02/2023 14:18 (UTC+1) Rojos, verdes, azules y amarillos buscan apuntarse un tanto que les pueda servir para remontar, mantenerse o incluso alejar el fantasma de la extinción. Escuchar la página Escuchar la página

La aventura continúa su vuelo y el sexto episodio cogerá aún más altura con otro clásico entre los juegos de inmunidad de "El Conquistador de El Caribe": Los Naipes. Y es que esta prueba de cartas gigantes puede encumbrar a los ganadores y dar una estocada a los perdedores. Para ello, rojos, verdes, azules y amarillos deberán tener buena mano y jugar muy bien sus cartas.

Exceptuando la variación de que en esta ocasión serán cuatro los equipos que se enfrenten entre sí, el juego de Naipes contendrá prácticamente las mismas características. El objetivo es sencillo en teoría, pero su puesta en práctica traerá más de un dolor de cabeza, literal y metafórico, tanto a los participantes como a los capitanes.

Los equipos deben montan una torre con cartas gigantes y, una vez que la estructura esté finalizada, dos de los integrantes subirán por la estructura hasta alcanzar sus banderines. Las dos personas responsables de alcanzar los banderines serán los capitanes y un integrante elegido por el propio equipo. Así las cosas, Tole deberá subir junto a Seleta; Irune junto a Aini; Miriam con Izeta; y Mendi será la que acompañe a Jokin.

Después de las confrontaciones que tuvieron lugar la semana pasada en el Juego del Tronkoala, los equipos se volverán a enfrentar partiendo de unas situaciones muy dispares. Las verdes han resurgido de la mano de Jokin, a quien las Atabey han bautizado como "El increíble Hulk" tras su aplastante exhibición en el juego; los azules, que continúan preocupados por el estado del hombro de Aitzi, intentarán no sufrir más bajas después de que Urko haya abandonado la aventura por no disputar el duelo; finalmente, Izeta tratará de mantener íntegro a su equipo Guaban, que junto a los rojos son los únicos que no han perdido ningún miembro desde que comenzara la aventura.

La tensión va a en aumento a medida que avanzan las semanas y los intentos de pacto que hubo en el episodio anterior han hecho mella en la desconfianza entre unos y otros equipos. Un claro ejemplo de ello es la animadversión que las verdes sienten hacia Izeta, quien a última hora acordó con Seleta aliarse contra los azules, mientras que las Atabey tenían claro que debían ir en contra de los Yocahu en el Tronkoala.

Respecto a los rojos, el equipo de Seleta ha conocido la otra cara de la moneda. Tras ganarlo prácticamente todo en esta aventura, se han visto avocados a las penurias del campamento muy pobre. Asimismo, la nominación de Cirre ha provocado la desconfianza y molestia del veterano bombero hacia sus compañeros.

¿Conseguirán el equipo rojo darle la vuelta a la situación? ¿Se tensionará aún más las relaciones entre los cuatro equipos? Las cartas de Naipes están boca arriba y la partida se decidirá el próximo lunes 20 en la noche de ETB2, eitb.eus y la APP del "Conquis.

