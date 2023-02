El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 6 Los cubos al cielo hacen caer a Oihane de la aventura; las verdes, al borde de la extinción EITB Media Publicado: 21/02/2023 01:20 (UTC+1) Última actualización: 21/02/2023 01:20 (UTC+1) La alavesa ha perdido en el duelo frente a los rojos Etxe y Hamza, y con su salida las Atabey quedan a un paso de desaparecer como equipo. Los Guaban han ganado el juego del castillo de naipes, los Corocote han sido segundos, las Atabey, terceras, y los Yocahu, últimos. Escuchar la página Escuchar la página

Oihane, eliminada de "El Conquistador 19". Imagen obtenida de un vídeo de EITB

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Las verdes han pasado de tocar el cielo a verse al borde del infierno. De nada les ha servido coger fuerzas en el campamento rico, ya que, en el último duelo, Oihane no ha sido capaz de luchar contra los rojos en el duelo de cubos al cielo. La de Quejana y su capitán, Jokin, han sido muy lentos a la hora de montar la torre y ni siquiera han estado cerca de coger el banderín. Los dos duelistas rojos han sido más seguros a pesar de las dificultades que se han encontrado. Etxe, nominado por los Guabanes como el más completo de su equipo, ha sufrido durante todo el duelo al ver que su torre, inclinada como la de Pisa, no era nada estable. Pero al final, y en tiempo récord, ha podido llegar hasta arriba y coger su banderín antes que su compañero Hamza, que ha dudado a la hora de rematar y ha quedado segundo. Una doble victoria que hace que los de Seleta sigan con todos sus integrantes a pesar de haber perdido los últimos dos juegos de inmunidad.

El equipo de las chicas se encuentra ahora con la otra cara de la moneda. La eliminación de Oihane supone un duro golpe para las Atabey que, en solo seis semanas, han perdido cuatro integrantes y están ya al borde de la extinción. La falta de garra en las pruebas ha hecho que, una vez más, queden terceras en el juego de inmunidad. Los naipes se les han resistido a las verdes, quienes han tardado mucho en completar la estructura. De igual manera, los Yocahu han visto como su castillo de naipes caía en dos ocasiones y no han podido coger un solo banderín. Una prueba desastrosa cuyas consecuencias han pagado en los campamentos pobre y muy pobre, ya que la noche en los Haitises ha estado pasada por agua.

Los que sí se han hecho con la ikurriña han sido los amarillos, que tras varios juegos rozando la victoria han podido, por fin, conocer el campamento rico. Allí han podido disfrutar de una copiosa comida que les dará la energía para afrontar las próximas pruebas. Eso sí, parece que a los de Izeta el campamento rico les va a pasar factura, puesto que los jejenes han hecho de las suyas por la noche y algunos amarillos ya han comentado que prefieren el campamento intermedio.

Los Corocote, por su parte, se han tenido que conformar con la segunda posición a pesar de los momentos de tensión vividos entre Killer y Locuras. La no consecución de la ikurriña no ha supuesto un problema para los azules porque, gracias a Oxkar, han podido hacer fuego en la cueva y cocinar. Una buena noticia que sin duda levantará el ánimo de los de Aini, que ya ha perdido a tres integrantes y la lesión de Aitzi hace que la continuidad de las gemelas penda de un hilo. La de Pamplona sigue sin poder competir y, a pesar de querer seguir en la aventura, no quiere ser un lastre para el equipo.

Habrá que ver si las Atabeys y los Corocotes son capaces de mantener el equipo unido o, por el contrario, alguno de los dos se extingue y se fusionan. Llegado el caso, ambos equipos deberían fijar un objetivo a derrotar, ya que, mientras ellos se debilitan semana tras semana, los de Izeta y los de Seleta siguen con el equipo íntegro y sin roces en la convivencia. Algo fundamental en un momento de la aventura en el que hambre y el cansancio empiezan a hacer mella entre los aspirantes a Conquistador.

