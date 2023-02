El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 7 Miren abandona el duelo al estilo Urkito y deja a las Atabey al borde del abismo; Cirre, eliminado por Mendi EITB Media Publicado: 28/02/2023 01:15 (UTC+1) Última actualización: 28/02/2023 01:15 (UTC+1) Las verdes pueden estar ante las puertas de su extinción y empiezan a hacer cábalas sobre qué equipo será su próximo destino. Pese a la espantada de Miren, Mendi sí que se la ha jugado en el duelo y ha eliminado a Cirre. Los Corocote, por fin, han ganado un juego de inmunidad. Escuchar la página Escuchar la página

Era la crónica de una muerte anunciada, pero el ultimátum para el equipo verde ha llegado sin ni siquiera pelear el duelo. Al igual que hizo Urkito hace dos semanas, Miren no ha querido ni escuchar la explicación completa de la prueba que comenzaba con un salto al agua. Su vértigo y su experiencia con el trampolín en el arranque de la aventura han bastado para que la gasteiztarra optara por abandonar la aventura, pese a saber que el futuro de su equipo podía depender de ella. Una decisión que no ha mermado a su compañera Mendi que, decidida y con ganas, ha peleado al máximo ganando el duelo a Cirre. El bombero prometía comerse a los yogurines y, sin embargo, no ha estado a la altura de las circunstancias y ha sacado de quicio a Seleta, que intentaba aconsejarle sin mucho éxito.

Una victoria Atabey que de poco le va a servir a Jokin. El de Getxo teme que su capitanía sea la más corta de la historia del programa. Una vez más, la falta de rapidez del equipo verde ha sido notable en la escalera de troncos sobre todo en comparación con un decidido Locuras, que no ha dudado ni un segundo en subir hasta la ikurriña. El de Miranda ha adelantado a un Jartan miedoso y lento que, pese a ir con ventaja, ha llevado a su equipo al campamento pobre. Una actitud muy criticada por su capitán Seleta, que tras el juego ha culpado a este y a Cirre. Jartan se ha librado de la nominación al ser inmunizado por el equipo amarillo, pero el veterano Yocahu no ha corrido la misma suerte ya que Seleta le ha colocado el temido collar.

Fallos que han beneficiado a los azules que, por fin, han conseguido dormir en el campamento rico y disfrutar de la recompensa de comida para cargar pilas. Los de Aini están más unidos que nunca y de buen humor. Para muestra el espectáculo protagonizado por Fellini que ha improvisado un vestido con las cortinas del campamento y ha sacado su vena de artista al más puro estilo Bárbara Kaldo para deleite del resto de grupo. Sin duda un soplo de aire fresco que no le viene nada mal a los Corocote y más aún tras el susto de Irune en el juego de inmunidad. La de Oñati ha recibido un fuerte golpe después de que un tronco la tumbara contra el suelo y, a pesar de encontrarse mejor tras ser atendida por los médicos, parece que no está recuperada de todo. Una lesión que se suma a la que arrastra Aitzi desde hace varias semanas y que podría acabar con las gemelas fuera de la aventura. Con este panorama, la capitana Aini vuelve a estar preocupada después de que haya conseguido cierta armonía entre los suyos.

Quienes han vuelto a salir ilesos han sido los Guaban. La elección de Sojo para el juego de inmunidad y el trabajo en equipo han tenido como recompensa el campamento intermedio y, sobre todo, la permanencia del equipo completo, el único que sigue intacto. Habrá que ver si los de Izeta consiguen mantener esta inercia y demostrar que siguen siendo un equipo sólido.

Parece que, tras siete episodios, el hambre y el sueño empiezan a hacer mella en los participantes y todo podría desmoronarse en los cuatro equipos. Los partis deberán mantener la calma más que nunca, ya que todavía queda mucha aventura y lo más duro está por venir.

