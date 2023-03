El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 9 Las gemelas abandonan fuera de sí y Killer7 se rinde sin acabar el duelo EITB Media Publicado: 14/03/2023 00:18 (UTC+1) Última actualización: 14/03/2023 00:18 (UTC+1) Después de dar la bienvenida a cuatro exAtabey, el equipo Corocote vuelve a estar en la cuerda floja al perder a tres integrantes de una tacada. Sojo ha ganado con facilidad el duelo de la maroma, y Álvaro sigue en la aventura tras el abandono de Killer. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Las gemelas y Killer7 se van de de "El Conquistador 19". Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El equipo azul no levanta cabeza. El trabajo de coaching de Aini ha caído en saco roto en cuestión de minutos cuando las gemelas, tras quedar su equipo en segundo lugar en la prueba de caníbales, han explotado y han cumplido su amenaza de abandonar inminentemente la aventura. Parece que la lesión de Aitzi, que parecía no ser tan grave en su festiva noche en el campamento rico, se ha agravado en las últimas horas a pesar de no haber participado en el juego de inmunidad. Las de Pamplona esperaban al veredicto de la prueba para comunicar su intención de marcharse a casa y, ante la negativa de Lur y Julian, Aitzi ha explotado y ha denunciado que les "obligaban" a continuar hasta la mañana siguiente. Ambas hermanas han unido sus fuerzas e Itu ha decidido que, ante la supuesta injusticia, ella también abandonaba la aventura pese a haber pedido en los últimos días que se le diera una oportunidad.

Y por si la marcha de las gemelas no fuera suficiente para el equipo azul, Killer se ha rendido en el duelo de la maroma al quedarse sin fuerzas. El de Getaria no ha estado muy coordinado a la hora de desenroscar la cuerda del manglar y ha sacado de quicio a Aini que, finalmente, ha conseguido calmarle y guiarle. Eso sí, las fuerzas del Corocote se han agotado y ha abandonado mareado y exhausto en beneficio de Álvaro que, nominado por su equipo, ha empezado bien la prueba pero ha flojeado a la hora de enroscar la cuerda en el árbol. El ganador indiscutible del duelo ha sido Sojo que, nominado por los Yocahu, ha confirmado que es uno de los fuertes del equipo.

La vuelta de los dos amarillos debería servir de aliciente a los de Izeta para remontar el vuelo si no quieren volver a quedar en tercer puesto, aunque parece que van a tener que trabajar entre todos para mejorar la convivencia. Veremos si Miriam y Zuru consiguen limar asperezas después de la de Amurrio criticara a su compañero por hacer comentarios fuera de lugar y le tildara de machista y manipulador.

Los que no tienen preocupaciones son los rojos que tras ganar la prueba han vuelto al campamento rico y han disfrutado del premio de inmunidad y de la comida, excepto Hamza, que no se ha tomado muy bien que no hubiera un premio especial para él ya que, por cuestiones religiosas, no ha podido disfrutar de la pata del cerdo.

No te pierdas "El Conquistador del Caribe" los lunes, a las 22:30, en ETB2, eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.