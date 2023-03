El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 10 Álvaro dice adiós a la aventura tras ser traicionado por parte de su equipo y eliminado por Aitor e Irune EITB Media Publicado: 21/03/2023 01:00 (UTC+1) Última actualización: 21/03/2023 01:00 (UTC+1) El malagueño se marcha orgulloso por haber "callado bocas", aunque sorprendido por la nominación de algunos compañeros. Ha sido eliminado por Aitor e Irune en el duelo. Los Yocahu, ganadores en la tirolina, los Corocote, segundos y los Guaban, últimos. Escuchar la página Escuchar la página

Ganar un duelo no es sinónimo de convertirse en inmune, y Álvaro lo sabe bien. Ha vuelto victorioso, orgulloso y pensando que a corto plazo se libraría de otra nominación, pero, a la primera de cambio, parte de su equipo lo ha vuelto a poner en la palestra para proteger a Aitor, uno de los considerados "fuertes". Los Yocahu, ganadores del juego de la tirolina, han decidido mandar al de Abetxuko directo a duelo por considerarlo imprescindible para el equipo y algunos Guabanes como Zuru, Sojo y Olaia no han dudado en apoyarlo y nominar a Álvaro a pesar de que este no ha tenido ninguna responsabilidad en la derrota de la prueba de inmunidad.

El que sí que la ha tenido y se ha ido de rositas es Peio. El de Bilbao, elegido para ir en cabeza por su equipo, ha tardado mucho en colocar la tirolina y le ha costado varios intentos cruzarla a pesar de haber asegurado que lo haría sin problema, algo que no ha gustado a sus compañeros, en especial a Aitor, que se lo ha recriminado incluso delante del resto de participantes. Los Corocote tampoco han estado muy acertados. Aini ha perdido mucho tiempo al inicio y, a pesar de que parecía que iban a remontar y a empatar con los Yocahu, Marta no ha sido capaz de hacer la tirolina por lo que los de Seleta, por segunda semana consecutiva, disfrutan del campamento rico y la inmunidad, dos premios que no parece ser suficientes ya que algunos, como Hamza y Giacchi, se han quejado de que el premio sean las mosquiteras en vez de comida.

Los que no pierden el ánimo son los Corocote y menos cuando vean regresar a Irune del duelo. La de Arrasate ha pedido la nominación a Aini porque llevaba varios días con la rodilla hinchada y, a pesar de las dudas de Lur y Julian antes del duelo por si no competía al 100%, no ha dejado de pelear hasta completarlo y coger el banderín que le esperaba en lo alto de la escalera suspendida. Los ánimos y las indicaciones de Locuras le han servido a la Corocote para darle la vuelta a la situación, olvidarse del dolor de la pierna y seguir los pasos de Aitor, que ha completado la prueba "sin querer lucirse" por la ventaja que tenía. El que tampoco ha dejado de intentarlo ha sido Álvaro, pero la pinza y la cuerda no se le han dado bien y no ha conseguido salir del agua, aunque abandona la aventura contento de todo lo logrado y mandando un mensaje de superación.

La marcha del malagueño supone otro duro golpe para el equipo amarillo, que no levanta cabeza desde el abandono de Alaz y que ha pasado su segunda noche consecutiva en el campamento muy pobre. Además, las desavenencias que asomaban en programas anteriores parece que ya son más que evidentes por lo que habrá que ver si consiguen limar asperezas e ir todos unidos al siguiente juego de inmunidad para abandonar la racha negativa.

No te pierdas "El Conquistador del Caribe" los lunes, a las 22:30, en ETB2, eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.