El Conquistador del Fin del Mundo AVANCE-EPISODIO 11 Los equipos se darán de bruces con un muro infernal EITB Media Publicado: 24/03/2023 10:46 (UTC+1) Última actualización: 24/03/2023 11:22 (UTC+1) Rojos, azules y amarillos deberán superar un muro de 8 metros si quieren dormir entre las cuatro paredes del rico y evitar perder a más integrantes. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página 0:34 Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

La edición 19 de "El Conquistador del Caribe" avanza dejando a concursantes por el camino sin ningún tipo de piedad, y en el episodio 11, los equipos no lo tendrán nada fácil puesto que se toparán con lo que se conoce como "El Muro Infernal". Se trata de una estructura gigante de 8 metros que, como su mismo nombre indica, puede dar acceso al cielo en forma de campamento rico, o bien mandar a los participantes ante las puertas infernales de su eliminación.

Pero dicho juego contará con otras dificultades además de la imponente pared. Todos los integrantes de cada equipo, sin excepción, deberán partir nadando desde el agua para cruzar posteriormente un accidentado manglar. Una vez superen este obstáculo sí que se verán las caras con el temido muro y deberán trepar por el a través de una de sus tres cuerdas.

Cuando todos los integrantes logren superar la barrera, entonces sí, los dos elegidos de cada equipo (un parti seleccionado por sus propios compañeros y otro elegido por un equipo rival), estarán en condiciones de iniciar un ascenso por una colina que los lleve directamente a la Ikurriña. Está por ver si se materializa el hecho de que todos los miembros de un equipo logren pasar al otro lado del muro, ya que las fuerzas de los participantes están bajo mínimos.

En el caso de los amarillos, porque su paso por el campamento muy pobre comienza a alargarse y la falta de alimentos pesa cada vez más con el paso de los días. Sin embargo, el hambre no está siendo el único factor que ha oscurecido el ambiente en el Equipo Guaban. Las divisiones internas entre chicos y chicas surgidas a raíz del juego de la tirolina, y la posterior nominación y eliminación de Álvaro, han hecho aumentar la tensión y los enfrentamientos en un grupo donde hasta ahora había reinado el buen humor. Izeta tendrá la misión de encauzar la situación y devolver el optimismo a sus jóvenes amarillos. Y la clave pasa por vencer en el juego de inmunidad.

El ánimo de los Corocote no se ha visto resentido en exceso gracias a que, de la mano de Locuras, Irune consiguiera volver del duelo de "escaleras al cielo". El regreso de la oñatiarra supuso un respiro para Aini, que no estaba pasando por un buen momento emocional al sentirse culpable de los resultados que estaba obteniendo el equipo. Por ello, la capitana no quiere volver a pasar el mal trago de nominar a uno de los suyos y luchará a toda costa por obtener la primera posición en la prueba.

Por último, el equipo Yocahu sigue en la cresta de la ola tras ganar el juego de la tirolina. Eso sí, aunque parezca paradójico los rojos están pasando hambre por mucho que estén en el campamento rico. Y es que, pese a ser el equipo que más victorias ha obtenido, sus resultados no han obtenido el premio en forma de comida que ellos esperaban. Su último trofeo tras ganar el anterior juego fue el de las mosquiteras para sus colchones. Con todo, los Yocahu no se quieren relajar y buscan volver a ganar el juego para llevarse así su ansiado premio en forma de alimento.

¿Podrá el muro con la fortaleza física y psicológica de los participantes? ¿Conseguirán sus 8 metros eliminar a alguien de forma definitiva? ¿Cuál será el equipo que logre pasar más allá del muro para llegar hasta el campamento rico? El lunes tiraremos abajo la pared para despejar todas estas incógnitas.

Contenidos digitales de "El Conquis"

eitb.eus/elconquistador

Youtube: eitb/el conquistador del Caribe 2023

facebook.com/elconquistadordelfindelmundo

Twitter: @el_conquis

Instagram: @el.conquis

Tik Tok: @el.conquis