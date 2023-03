El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 11 Irusta sucumbe ante el muro infernal y se vuelve a casa EITB Media Publicado: 28/03/2023 00:42 (UTC+2) Última actualización: 28/03/2023 00:42 (UTC+2) Irusta, Marta y Zuru se han vuelto a topar con el muro en el duelo, después de que el juego de inmunidad se haya decretado como nulo. El equipo Guabán ha ido al campamento rico gracias a Zuru e Izeta. Escuchar la página Escuchar la página

El Muro infernal es una de las pruebas más temidas de "El Conquistador" que nunca deja indiferente a nadie, y mucho menos a los participantes. En esta ocasión por partida doble porque ningún equipo al completo ha conseguido superar la pared de ocho metros y han tenido una ración extra en el duelo. En el juego de inmunidad los Guabán han sido los que más cerca han estado de ganar, y eso que su capitán, a pesar de llegar hasta arriba del paredón en dos ocasiones, no ha sido capaz de pasar al otro lado. La torpeza de Izeta y de Miriam ha impedido a los amarillos avanzar en el juego, al igual que los rojos, que han visto cómo su líder también sucumbía ante el gran muro. La única líder que ha conseguido trepar y pasar al otro lado ha sido Aini, aunque de nada le ha servido, ya que solo Locuras e Iraia han estado a la altura.

En total, 14 participantes han podido superar el temido obstáculo, pero ningún equipo al completo, por lo que el juego ha sido nulo y los tres grupos han tenido que volver al mismo campamento. Dicha decisión no ha gustado a los amarillos, que han vuelto a pasar la noche en el campamento muy pobre a pesar del esfuerzo realizado. Y no ha sido una noche fácil precisamente. Izeta, aquejado de un fuerte dolor de oído, se ha enfrentado al programa denunciando que no estaba siendo bien tratado por parte del equipo médico, pero finalmente la medicación ha hecho su efecto y el capitán amarillo ha recuperado fuerzas para seguir luchando.

Y es que los capitanes tenían que tomar una importante decisión: elegir quién iba a representar al equipo en el duelo a tres donde se jugaban todo a una carta. Izeta ha apostado fuerte y ha elegido a Zuru con la idea de salir, por fin, del enfangado campamento; por su parte, Seleta y Aini han preferido no arriesgar y han optado por mandar a Irusta y a Marta, que no habían superado el muro infernal.

Lo que ninguno esperaba era que en el duelo iban a reencontrarse con su asignatura pendiente. El capitán Guabán se ha redimido y ha logrado pasar sin problema al igual que Zuru que, de nuevo, ha demostrado mucha habilidad para superar el obstáculo. Mano a mano ambos han logrado escalar hasta la ikurriña que les mandaba directos al campamento rico con todo lo que ello implica. Sin embargo, el tándem formado por Seleta e Irusta, derrotado desde que al llegar al duelo han visto de qué prueba se trataba, han repetido patrón y no han sido capaces de hacer nada. Al igual que Marta que, pese a los intentos de Aini por animarla y ayudarla, no ha salido prácticamente del agua. Eso sí, la participante azul ha contado con la suerte de que su capitana es una todoterreno que ha acabado el duelo y le ha librado de marchar de vuelta a Bilbao.

La aventura va haciendo mella en las fuerzas y los ánimos de los aspirantes a Conquistador, pero lo cierto es que todavía queda mucha aventura por delante y es ahora cuando más van a tener que luchar contra el cansancio físico y mental si quieren alcanzar la meta y optar a la ansiada ikurriña. El que ya no podrá ondearla será Irusta, que el miércoles estará en el debate analizando junto a los conquistólogos su aventura, así como las imágenes exclusivas de todo lo que sucede en Los Haitises.

