El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 12 Miriam juega con fuego y se acaba quemando en el duelo de resistencia EITB Media Publicado: 04/04/2023 00:43 (UTC+2) Última actualización: 04/04/2023 00:43 (UTC+2) La joven Guabán es incapaz de hacer fuego con el pedernal y un duelo de exigencia y sufrimiento extremo acaba forzando su salida de la aventura. Los rojos han ganado el juego del bauprés y por fin también tienen comida como premio. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Miriam, eliminada de "El Conquistador 19". Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Se le resistió el muro y ahora el fuego. Miriam, elegida por los Corocote para representar a su equipo en el bauprés, no ha estado muy hábil con el pedernal y ha impedido que su equipo participara en la prueba de inmunidad. Ni su esfuerzo ni los consejos de varios compañeros han conseguido prender el pebetero, un error que su equipo no le ha perdonado como hizo con Peio en la prueba de la tirolina, y la ha nominado en bloque a petición de la alavesa. Y eso que era la única de los tres elegidos que sabía manejar el pedernal. Tanto Jartan como Fellini han pedido sopitas a sus compañeros para aprender a usarlo y a la hora de la verdad han sido más efectivos. El Yocahu enseguida ha habilitado la salida a su equipo, aunque ha perdido bastante tiempo al no saber ni cómo coger la antorcha, ni qué hacer con el fuego, pero lo cierto es que los rojos han ido en cabeza toda la prueba a pesar de que ni a Jartan ni a Fellini se les ha dado bien el equilibrio. Al final, a pesar de la torpeza, el de Urnieta ha conseguido hacerse con la ikurriña y llevar a los suyos al campamento rico.

Los problemas para Miriam no habían hecho más que empezar. En la asamblea ninguno de sus compañeros se ha apiadado de ella, ni siquiera Ilia, su compañera de batallas las últimas semanas, que la ha nominado con la excusa de que se había ofrecido por su error con el pedernal. En esta ocasión, el nominado por los Yocahu también ha sido Aitor pero al de Abetxuko parecía no darle miedo enfrentarse a su compañera y no ha pedido que cambiaran la nominación, como hizo el día de la tirolina con Peio y Álvaro. Por su parte, Aini ha vuelto a nominar a Marta ya que seguía teniendo la espinita tras seguir en la aventura a pesar del fiasco del duelo del muro.

En el duelo, los tres se han enfrentado a un nuevo duelo de resistencia que consistía en sujetarse en una A invertida con dos pequeños apoyos para los pies que iban estrechándose en cada nivel. Miriam no ha encontrado postura y ha sufrido bastante hasta que no ha aguantado más y se ha rendido dejando a su compañero Aitor frente a Marta, que parecía muy cómoda y finalmente ha sido la ganadora indiscutible ya que ha asegurado que tras la caída del Guabán podía haber aguantado otros 20 minutos más de prueba. Sin duda un "punch" que le va a venir bien para seguir luchando en la aventura.

Los que también han conseguido un aliciente para seguir peleando han sido los Yocahu que, además de ir al campamento rico y disfrutar de la inmunidad, al fin han tenido su ansiada recompensa de comida: huevos y patatas con las que han hecho dos tortillas. Y eso que quejarse por la falta de alimento casi les cuesta caro a los de Seleta. Giacchi ha protestado porque nunca tenían premio y de que sus latas escaseaban y cuando Julian les ha pedido que le mostraran su saco tanto él como Jartan tenían más de siete latas que a punto han estado de perder por las quejas continuadas de las últimas semanas, por lo que a partir de ahora los Yocahu se lo pensarán dos veces antes de pedir.

Habrá que ver si la salida de Miriam supone o no un duro golpe para los Guabanes que, además, vuelven a dormir en el muy pobre y su capitán, Izeta, sigue con dolor de oído. El miércoles en el debate la de Amurrio contará cómo es realmente la situación de los amarillos y cómo ve su futuro.

No te pierdas "El Conquistador del Caribe" los lunes, a las 22:30, en ETB2, eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.