El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 14 Los Yocahu, al borde de la extinción tras perder a Olano en el duelo de bulones EITB Media Publicado: 18/04/2023 01:21 (UTC+2) Última actualización: 18/04/2023 01:21 (UTC+2) Los Corocote han ganado el juego del jumar en el último momento superando a los Guaban tras la remontada de Locuras y Aini después de un fallo de los azules. Peio y Txoskin han eliminado a Olano en el duelo de los bulones.

Parece que Andrea no ha traído mucha suerte al equipo rojo. Desde su llegada, los Yocahu no levantan cabeza: han perdido dos juegos de inmunidad seguidos, dos duelos y, por consiguiente, a dos integrantes. En esta ocasión el que ha tenido que abandonar la aventura ha sido Olano que, nominado por Andrea, ha tenido que decir adiós a su sueño tras luchar por él durante prácticamente una década.

La nueva capitana de los chicos ha tenido que poner el collar tras perder la prueba del jumar. Curiosamente, ambos capitanes han decidido que la de Hondarribia no hiciese el jumar y capitaneara el cayuco, pero ni así ha estado acertada, ya que ha cometido el error de no subirse a la barca antes de que Etxe se tirara al agua, lo que les ha hecho perder mucho tiempo, ya que el surfista ha tenido que volver a hacer su tramo. El mismo fallo han cometido los azules, pero la rapidez de Locuras corrigiendo y la remontada de Aini en el jumar han sido clave para conseguir la victoria tras cinco semanas de penurias. Los grandes perjudicados del juego han sido los amarillos pese a haber hecho todo bien e ir en cabeza desde el inicio de la prueba. Olaia, responsable de hacer el jumar, ha querido soltar la ikurriña antes de tiempo quedándose corta en la subida y, tras pelearlo, la conquistadora del año pasado ha logrado alcanzarla y arrebatársela para alegría de los Corocote.

Además de la inmunidad, el campamento rico y el premiazo, la prueba de inmunidad también les ha dado la posibilidad a todos los equipos de conseguir sacos de comida, por lo que las quejas por el hambre, tanto de capitanes como de los aspirantes a Conquistador, deberían cesar. Esta victoria, además, debería servir a los azules para cargar pilas y conseguir el punch que necesitan, sobre todo Oxkar e Irune, aunque parece que nada les libra a los de Aini de tener rifirrafes. Antes de la prueba Helen ha tenido algún enfrentamiento con Mendi y Oxkar, una tensión que una vez instalados en el campamento rico han intentado solucionar sin éxito, por lo que ambas capitanas deberán mediar para volver a hacer piña y seguir luchando por más victorias.

Los Yocahu, por su parte, han tenido que enfrentarse a una nueva asamblea por segunda semana consecutiva y, aunque cada uno voto de manera individual, la mayoría ha decidido nominar a Txoskin porque era de los pocos que todavía no se había enfrentado a un duelo. Los azules, por su parte, han hecho uso de sus privilegios nominando a Etxe por ser el más completo y dando la inmunidad a Ilia.

En el duelo de bulones Etxe, Txoskin, Olano y Peio se han visto las caras, aunque el Guabán ha decidido librar al de Ondarroa, que ha respirado aliviado por seguir una semana más. Y es que se trata de un duelo muy temido y que, una vez más, ha hecho pasar un mal rato a los tres duelistas, que no han conseguido alcanzar el banderín, por lo que se la han tenido que jugar en los últimos 5 minutos. Un tiempo que todos han calculado mentalmente para subir en el último momento y conseguir llegar más alto que el resto. Los Yocahu no han estado muy acertados y no han elaborado ninguna estrategia para perjudicar entre ambos a Peio, y al final el que ha salido mal parado ha sido Olano, que ha quedado por debajo, ya que su compañero Txoskin, a priori sin querer, le ha cerrado el paso. Será el miércoles en el debate cuando el de Tolosa explique cómo ha vivido el duelo, su nominación y cómo ha vivido el futuro de su equipo que ya solo cuenta con 5 integrantes.

