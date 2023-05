El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 16 El equipo Yocahu se extermina por primera vez en la historia tras el fracaso de Giacchi en el duelo EITB Media Publicado: 02/05/2023 01:04 (UTC+2) Última actualización: 02/05/2023 01:04 (UTC+2) En el equipo azul, por otra parte, continúan las desavenencias entre Oxkar y sus compañeros, aunque parece que liman asperezas en el campamento rico tras ganar el juego de las jaulas. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Giacchi, eliminado de "El Conquistador 19". Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Era la crónica de una muerte anunciada. Tras la victoria de los Corocote en el juego de las jaulas, Guabanes y Yocahus veían peligrar la permanencia de sus equipos. La decisión de Seleta y Andrea era ir a ganar y han apostado por su baza más fuerte, más serena y más estratega: Giacchi. Pero el navarro no ha podido demostrar todo lo que se esperaba de él. Los amarillos, perdedores del juego, han vivido una tensa asamblea en la que todos han decidido nominar a Ilia a pesar de venir de un duelo. Ni siquiera Olaia, que ya había sido nominada por Lobo, ha librado a su compañera de su lanza, lo que no ha gustado mucho a la de Oñati, que no ha dudado en mostrar su descontento. Por su parte, los azules han puesto en el punto de mira a Aitor por considerarle uno de los rivales más fuertes.

Sin duda tres adversarios potentes contra los que el Nadal de Pamplona no lo tenía fácil y, aunque ha liberado a Olaia de hacer el duelo, los otros dos Guabanes no han dado tregua. La prueba consistía en coger cuatro banderines, dos de ellos subiendo por las cuerdas de gazas y otros dos en el jumar. El Yocahu ha ido por detrás desde el inicio de la prueba, mientras Aitor hacía una exhibición de fortaleza y habilidad, e Ilia, más cansada y con un ritmo más tranquilo, volvía a demostrar lo luchadora e inagotable que es. A pesar de ser su primer duelo y venir del campamento rico, Giacchi se ha mostrado sin energía y no ha conseguido prácticamente ascender en el jumar, para desesperación de Seleta que veía que el fin de su capitanía era ya una realidad.

Y es que, por primera vez en la historia de "El Conquistador", el equipo Yocahu queda extinguido, y ahora toca saber qué pasará con los 4 integrantes restantes. Etxe, Hamza, Tole y Txoskin deberán despedirse de sus capitanes, su estandarte Yocahu y puede que hasta de sus propios compañeros, para formar parte de otro equipo. Un giro de guion que no esperaban y que les tendrá atormentados, porque en esta nueva etapa puede que estén en el punto de mira de sus nuevos compañeros en caso de nominaciones. Por su parte, Seleta y Andrea deberán despedirse y dar los mejores consejos a sus pupilos si quieren que alguno de ellos llegue a la unificación. Sin duda, un varapalo para la de Hondarribia, que llegó a la aventura convencida de querer liderar el equipo rojo, y que ha visto cómo su sueño, convertido en pesadilla, se ha acabado antes de tiempo.

Los grandes triunfadores del día han sido los Corocote gracias a su rapidez en el juego de inmunidad. A pesar del susto de Mendi, que ha perdido la cuerda nada más empezar, los azules han conseguido el garfio y la pala antes que nadie y, pese a la desconfianza de la de Hondarribia con la cocapitana, Arantxa ha hecho una demostración de equilibrio que los ha llevado directos a la ikurriña. Los Guabanes no han conseguido ni siquiera salir de la jaula y han protestado porque, a su juicio, su terreno era más complicado de cavar por las raíces y el agua, pero nada les ha evitado pasar la noche en el campamento muy pobre.

El triunfo de los azules parecía que iba a suponer un alto el fuego en mitad de la guerra que enfrenta a Oxkar con el resto del equipo, pero tras el juego de inmunidad el donostiarra y Arantxa se han enzarzado en gritos y descalificativos que no ha hecho más que aumentar la tensión. Una vez en el campamento, Aini ha vuelto a hablar con su supuesto protegido que amenazaba con abandonar debido a sus dolores en el antebrazo, pero finalmente ha reculado para alivio de Aini, que se lo ha agradecido entre lágrimas.

A las puertas de la unificación, la aventura no puede estar más emocionante. El miércoles en el debate Izeta tendrá que dar la cara tras su abandono y Giacchi analizará la situación del equipo y el futuro de sus compañeros que, tras la difícil decisión de Seleta y Andrea, seguirán por separado la aventura.

No te pierdas "El Conquistador del Caribe" los lunes, a las 22:30, en ETB2, eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.