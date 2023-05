El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 17 Mendi pierde su particular vendetta con Oxkar, que vuelve a amenazar con abandonar EITB Media Publicado: 09/05/2023 01:15 (UTC+2) Última actualización: 09/05/2023 01:15 (UTC+2) Tras la extinción Yocahu Hamza es acogido por los Corocote y Etxe, Tole y Txoskin continúan su aventura con los Guabán, que han ganado el juego de engrilletados. Locuras y Oxkar han eliminado a Mendi en el laberinto. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Mendi, eliminada de "El Conquistador 19". Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Los azules parece que pasan del color añil al casi negro. Las tensiones que viven desde hace semanas entre los propios miembros del equipo no hacen más que agravarse y más lo van a hacer cuando los Corocote se enteren de que Mendi no va a volver y Oxkar sí. Una situación que pone a Aini y a Arantxa otra vez en el punto de mira, ya que han sido ellas las que han nominado a la exAtabey a pesar de saber que el duelo era solo entre miembros de su equipo. Como adversarios Locuras, señalado por los Guabanes, y Oxkar, al que el equipo al completo ha nominado en asamblea tras llevar semanas amenazando con irse.

Sobre este último planeaba la sospecha de querer hacer el paripé en el duelo para perder y, al fin, volverse a casa, algo que Julian, Lur y hasta la propia Mendi le han pedido que no hiciera ya que podía poner en riesgo la continuidad de sus compañeros, pero el donostiarra ni confirmaba ni desmentía, solo sonreía para enfado del resto. En el duelo la de Hondarribia se lo ha dejado en bandeja, ya que no ha sido capaz de encontrar ni un banderín para desesperación de Aini y, aunque Oxkar ha tardado en encontrarlos, ha sido más rápido en terminar la prueba. El que no ha tenido rival ha sido Locuras. A pesar de criticar la prueba ya que en su opinión no era digna de El Conquis, ha sido el más rápido con ayuda de Irune en encontrar y colocar los tres banderines.

La salida de Mendi es otro mazazo para Aini, que ha salido más enfadada del duelo si cabe por los comentarios que Julian le ha hecho de Oxkar dirigiéndose a él como "su protegido", algo que no ha gustado nada a la Conquistadora. Aunque los problemas puede que no acaben ahí ya que, tras el duelo, el repartidor de cerveza ha amenazado nuevamente con abandonar alegando que ya ha superado un duelo y ya ha demostrado, por lo que el equipo Corocote podría llevarse un nuevo varapalo que aumentaría la diferencia numérica que ya tienen respecto a los Guabanes. Un escenario desalentador que Mendi analizará el miércoles en el debate, así como todas sus polémicas frases y sus desavenencias con Oxkar.

Por su parte, el equipo de Lobo e Iri continúa imparable en la aventura, más todavía con las incorporaciones de Etxe, Tole y Txoskin. En la prueba de engrilletados los amarillos han sido los ganadores a pesar del error que ha cometido Zuru al no pasar bien uno de los obstáculos. Los azules han aprovechado ese despiste para alcanzarles, y Locuras ha hecho todo lo que ha podido por no facilitar el camino a sus rivales, lo que ha provocado momentos de tensión que han acabado con la nominación directa del de Miranda. Lo cierto es que nada ha librado a los azules de perder y de buscar culpables, ya que tras la prueba han vuelto a saltar chispas y han vuelto a llover críticas a Oxkar, que se ha quejado durante todo el recorrido de su menisco, haciéndoles perder mucho tiempo y ralentizando el paso de todo el equipo. Los amarillos, por su parte, también han tenido ciertos encontronazos, sobre todo con Zuru, que se ha mostrado bastante irascible durante toda la prueba y ha tenido malas contestaciones con Etxe, que parece que han quedado olvidadas tras ir al campamento rico. Eso sí, para coger energía deberán hacer comida o buscar algo que llevarse a la boca ya que, en la ruleta, a pesar de que Lobo ha tenido mucha puntería, les ha tocado el kit de pesca.

Además de Mendi, los capitanes que han vivido la primera extinción Yocahu de la historia, Seleta y Andrea, también estarán en el debate del miércoles.

No te pierdas "El Conquistador del Caribe" los lunes, a las 22:30, en ETB2, eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.