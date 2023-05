El Conquistador del Fin del Mundo Avance del episodio 19 La fase unificada pondrá las cartas sobre la mesa entre los aspirantes a ganar la ikurriña EITB Media Publicado: 19/05/2023 13:03 (UTC+2) Última actualización: 19/05/2023 13:30 (UTC+2) La fase unificada arranca con el juego de la antorcha con 12 participantes: Una Atabey, dos Corocotes, cuatro Yocahus y 5 Guabanes. Además, esta nueva fase viene cargada de sorpresas, ya que se va a celebrar en una nueva ubicación, inédita en la historia del Conquistador. Escuchar la página Escuchar la página

El momento más esperado por todos los conquistadores y conquistadoras por fin ha llegado. La unificación arranca con el juego de antorchas, una primera prueba muy exigente en la que los doce últimos participantes se medirán las fuerzas. De nada valdrá reservar energías ya que en función del puesto en el que queden la recompensa será mayor. Como ya es tradición, un gran banquete dará inicio a esta nueva fase, un premio necesario, sobre todo para los Corocote que llevan varias semanas en el campamento muy pobre sin probar bocado. Pizzas, arroz, hamburguesas, pollo, tartas, chocolate… la oferta es amplia y variada, puede que demasiado para los Guabanes que vienen de disfrutar el premio en el hotel donde ya han podido llenar sus vacíos estómagos.

Aunque para vacío el hueco que van a dejar los capitanes. Aini, Arantxa, Iri y Lobo deberán despedirse de sus pupilos y darles los últimos consejos antes de que se enfrenten a la recta final de manera individual. Un momento emotivo en el que hasta el más frío de los líderes puede que se ponga sentimental y triste por acabar la experiencia, aunque quizás alguno respire aliviado por poner fin a una dura aventura y volver a casa.

El capítulo del lunes, además, viene cargado de sorpresas ya que la unificación se va a celebrar en una nueva ubicación, inédita en la historia del Conquistador. Parajes paradisíacos, playas vírgenes donde disfrutar de intensos juegos y emocionantes duelos, y nuevas ubicaciones para los campamentos que quizás no son tan idílicas para quienes no consigan la inmunidad.

Además, volverán las asambleas y lo harán en un enclave único donde los aspirantes a ganar la ikurriña se tendrán que mojar, quieran o no. Será entonces cuando salgan a relucir viejas rencillas, esperadas alianzas (o no) e, incluso, alguna que otra traición. Helen, la última Atabey, deberá mover sus hilos para no estar en el punto de mira desde el principio y los dos Corocote que quedan van a ser insuficientes frente a los cuatro Yocahu y los cinco Guabanes. Habrá que ver hacia donde se inclina Hamza, que en el episodio anterior se debatía en un mar de dudas al querer mantener su promesa con los Yocahu pero sin tener que nominar a los Corocote que tan bien le han acogido los últimos días.

Un dilema al que se enfrentarán todos los conquistadores, ya que llegados a este punto cada uno debe mirar por su permanencia y para algunos seguro que cualquier estrategia es válida con tal de dar un paso más para llegar a la esperada final y optar por la ikurriña.

