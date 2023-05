El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 19 Primeras traiciones en la recién inaugurada fase de unificación tras la victoria de Etxe en el juego EITB Media Publicado: 23/05/2023 00:30 (UTC+2) Última actualización: 23/05/2023 00:30 (UTC+2) Los 12 aspirantes a ganar la ikurriña empiezan a pensar en individual y de nada valen ya los colores de la camiseta con tal de seguir una semana más en la aventura. Etxe ha ganado el juego de las antorchas y ha compartido la inmunidad con Txoskin. Irune irá a duelo al ser la perdedora. Escuchar la página Escuchar la página

Todos tenían ganas de llegar a esta fase, pero a algunos la unificación se les va a atragantar nada más empezar. La primera asamblea ha comenzado, al menos, con la traición de Locuras e Irune a Helen. La única Atabey que resiste en la aventura no lo tenía fácil a la hora de aliarse, pero seguro que contaba con poder apoyarse en los Corocote e intentar librarse de duelo. Pero parece que el objetivo prioritario ahora es ponérselo fácil a la de Arrasate, que es la primera duelista por perder el juego, y parece ser que el único rival asequible a estas alturas es la navarra pese a haber vestido más semanas la camiseta azul que la verde. Pero no ha sido la única jugarreta. Helen no ha dudado en nominar a Hamza por considerar que está jugando a dos bandas con Yocahus y Corocotes y no ser claro a la hora de forjar alianzas. Aunque, de momento, parece que la cosa va a estar reñida porque Aitor y Locuras también van a estar en el punto de mira. Diferentes objetivos, ya que en estos momentos de la aventura hay una Atabey, dos Corocotes, cuatro Yocahus y cinco Guabanes, y puede que no todos los que han compartido camiseta en la aventura remen en la misma dirección.

Una asamblea que, aunque todavía no se ha desvelado su resultado, ya ha dado más de un susto a los participantes e, incluso, al propio Julian Iantzi por las inclemencias del tiempo. Un enclave paradisiaco en el que las grandes olas no dan tregua ni en el trayecto en lancha ni a la hora de nominar, y más de uno se ha llevado un buen chapuzón que les ha aguado la fiesta.

Todavía queda por descubrir dónde se ubicará el campamento unificado, pero seguro que dista mucho del nuevo rico: una cabaña rodeada de verdes campos, con unas vistas espectaculares y que cuenta incluso con baño, un lujo para nuestros conquistadores. Los primeros en descubrir y disfrutar del nuevo enclave han sido Etxe, ganador del duelo, y Txoskin, inmune gracias a su compañero Yocahu. Una elección que deja claras las preferencias del surfista, ya que quien ha peleado con él hasta el final sin mojar la antorcha ha sido Tole, pero de nada le ha servido para conseguir la inmunidad.

Las que no han arrancado con buen pie han sido las chicas. En el juego de antorchas Irune y Helen han sido eliminadas nada más empezar, ya que ni siquiera han entendido el juego y han mojado el palo de la antorcha en todo momento. Olaia e Ilia han sido las siguientes en quedarse fuera, lo que seguro que les sirve de excusa a sus antiguos compañeros Guabanes cuando decidan nominarlas como venían haciendo últimamente.

A más de uno le habría venido bien los ánimos y las palabras de sus capitanes, pero ya solo les queda recordar sus últimos consejos para levantar el ánimo y seguir peleando. Lo cierto es que el vacío que han dejado es ya notable. Aini, Arantxa, Iri y Lobo se han despedido de sus pupilos entre abrazos, lagrimas y buenas palabras, incluso para Arantxa, que ha confesado irse con pena ya que estaba disfrutando mucho de la experiencia. Iri también se ha emocionado ante las palabras de su equipo y se ha mostrado muy agradecido de haber compartido la experiencia con ellos y con Lobo, al que ha dedicado unas bonitas palabras de afecto. La única que ha respirado aliviada por volver a casa ha sido Aini, la única de los primeros capitanes que ha sobrevivido hasta el final. Agotada sobre todo mentalmente por todos los conflictos dentro de su equipo con Oxkar, la ganadora del año pasado no ha dudado en mostrar su felicidad por volver a casa. La semana que viene en el debate repasaran su aventura y hablaran de todos los conflictos.

