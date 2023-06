El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 22 Helen y Tole quedan fuera de la aventura mientras la tensión y las estrategias van en aumento EITB Media Publicado: 13/06/2023 00:42 (UTC+2) Última actualización: 13/06/2023 00:42 (UTC+2) La desaparición de las gafas de sol de la última Atabey genera desconfianza hacia Locuras y provoca un duro enfrentamiento entre ambos. Etxe ha eliminado a Helen y Tole en el duelo de subir las palmeras con ayuda de un aro de yute. Locuras, ganador de la pista americana. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Tole y Helen, eliminados. Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

A menos de un mes para la gran final, los pactos, los recelos y las estrategias están más a flor de piel que nunca. Locuras parece estar en el punto de mira de algunos compañeros como Helen, que, desde su traición en la primera asamblea unificada, no se fía de él. Y todo por unas gafas de sol que Helen entregó a "los tres tramposos" para hacer un trueque por comida y al final se quedó sin gafas y sin comida. La Navarra desconfía tanto del Corocote que pensó que quería quedárselas y que las había escondido dentro del saco, pero para sorpresa de todos, lo que el Corocote escondía era una botella de agua que había conseguido de manera sospechosa. Una nueva trampa del mirandés que ha tenido sus consecuencias.

En la prueba de inmunidad del episodio 22, los 10 aspirantes a ganar la ikurriña tenían que hacer parejas para una pista americana. No hubo sorpresas: Tole con Hamza, Olaia con Sojo, Helen con Ilia y Aitor ha hecho tándem con Locuras siguiendo el consejo de su inseparable Zuru antes de abandonar la aventura, aunque tenía miedo de que el programa sancionara al Corocote y le perjudicara a él. Y así fue, ambos han salido con dos minutos de retraso que, finalmente, no han supuesto un gran hándicap, ya que han sido los primeros en acabar la prueba, aunque el de Miranda de Ebro lo ha hecho antes que el de Abetxuko. La pareja de chicas ha sido, una vez más, la última en el juego y la más perjudicada. La elegida por Gaztea, Ilia, ha tenido un percance en uno de los obstáculos y se ha torcido la pierna, aunque ha decidido seguir hasta el final y ha ganado incluso a la Helen, que ha sido última convirtiéndose en la primera duelista. Tras la prueba, la de Iruña ha reconocido haberse dejado ganar, ya que el enfrentamiento su compañero la había mermado psicológicamente y la había dejado sin ganas de seguir en la aventura. Al contrario que Locuras, que, a pesar de las últimas infracciones, ha disfrutado del premio de la cabaña y ha podido deleitarse de un dulce premio que seguro que le da energía para la recta final.

Lo cierto es que, de no haber perdido, Helen tenía muchas papeletas para ser nominada por sus compañeros, pero las circunstancias han hecho que la última Atabey fuera clave en las nominaciones, ya que los nuevos pactos firmados al inicio de la unificación han saltado por los aires y todos han vuelto a unir fuerzas con sus respectivos equipos. Los cuatro Yocahus han puesto en el punto de mira a Ilia por estar lesionada, mientras que los cuatro Guabanes han ido a por Tole, un empate que ha roto la navarra sumándose a los amarillos ya que no quería duelarse contra su compañera por estar en inferioridad física. Por su parte, Locuras no ha dudado en nominar a Etxe molesto por haber dicho que la penalización de dos minutos no había sido suficiente.

Tole, Etxe y Helen se han visto las caras en un temido duelo que no ha dejado indiferente a nadie. Si la prueba de subir las palmeras con piolets y crampones ya era complicada, los tres duelistas han tenido que hacerla con la única ayuda de un aro de yute. Una técnica que ninguno conocía pero que los dos Yocahus han conseguido aprender sobre la marcha. Tole parecía que le sacaba ventaja a Etxe, pero finalmente el surfista ha sido el único que consiguió bajar un coco y, por lo tanto, el único en seguir en la aventura. Helen, mareada y sin fuerzas, no ha sido capaz de empezar a subir. Ella y Tole estarán el miércoles en el debate donde repasarán su aventura, darán su versión sobre las escapadas nocturnas y el misterio de las gafas de sol.

No te pierdas "El Conquistador del Caribe" los lunes, a las 22:30, en ETB2, eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.