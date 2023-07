El Conquistador del Fin del Mundo Final del Favorito del Público ¡El conquistador Locuras también es el favorito del público y se lleva los 5.000 euros de premio! EITB Media Publicado: 06/07/2023 01:05 (UTC+2) Última actualización: 06/07/2023 01:05 (UTC+2) Además de ganador de la edición, el de Miranda de Ebro ha sido también el más votado por el público. Ilia ha sido la segunda; Hamza, el tercero; Etxe ha quedado en cuarta posición; Sojo en quinta, y Txoskin, en sexta. Escuchar la página Escuchar la página

Locuras, favorito del público, con el cheque de 5.000 euros. Imagen obtenida de un vídeo de EITB Whatsapp

Euskaraz irakurri: Locuras konkistatzailea da ikus-entzuleen lehiakide gogokoena eta 5.000 euroko saria eraman du!

El Corocote Alejandro López de Silanes "Locuras", que se proclamó el lunes ganador de la 19ª edición, también se ha hecho con el premio de favorito del público de "El Conquistador del Caribe" y se ha llevado los 5.000 euros, que se suman a los 20.000 que recibió por ser el vencedor de la edición. Es el tercer concursante de la historia de "El Conquistador del Fin del Mundo" que, además de conseguir la ikurriña de ganador, se hace con el premio del favorito del público. El primero en conseguirlo fue Gotzon Mantuliz y el segundo, Mikel Pérez. Ilia ha sido la segunda más votada; Hamza, el tercero; Etxe ha quedado en cuarta posición; Sojo en quinta y Txoskin, en sexta.

Locuras empezó la aventura con la cara manchada de sangre por los Yocahu porque lo veían como el Corocote más completo, y esa ha sido la tónica habitual para el de Miranda; no en vano, ha hecho historia al ser el concursante que más duelos ha superado en toda la historia del "Conquis", 6. Además, uno de estos duelos fue el de los bambús, no superado por nadie antes. No podemos olvidar que, con 5 duelos superados, no tenía miedo a ir a disputar un sexto duelo.

Pero no sólo ha ido a jugársela a los duelos, también ha aportado mucho en el equipo azul y ha sido el ayudante de muchos de los Corocotes que han ido a duelo. Sus gritos de ánimo y sus buenos consejos han sido, seguro, del agrado de la gente que lo ha alzado como favorito del público. Y él era feliz ayudando a los azules.

La naturalidad y la manera de ser del mecánico también le han sumado muchos votos del público. Cómo olvidar el momento en el que volvió al campamento medio mareado tras sufrir un cocazo en la cabeza, cuando contó que soñó con su madre y que esta le decía que ya estaba en la final, o el momento en el que pidió matrimonio a Cynthia en directo en la final.

Su aventura también ha tenido algún que otro momento menos alegre, como cuando casi llegó a las manos con Killer7, "traicionó" a Helen o fue amonestado dos veces, una al ser pillado de noche intentando buscar comida y otra al aparecer un botellín de agua en su saco de dormir. De todas formas, él en todo momento ha asumido sus errores y ha pedido perdón.

Lo que seguro quedará siempre en su memoria será el cariño que ha recibido por parte de la gente. Quién sabe si volverá al "Conquis" en la vigésima edición como capitán Corocote o haciendo alguna otra labor. Seguro que tanto él como la audiencia lo agradecerían.

Ilia, segunda

No nos olvidamos Ilia Uriarte, la segunda en la carrera de favorita del público. Desde antes de comenzar la aventura ya tenía el cariño de parte del público, ya que fue la elegida por las y los oyentes de Gaztea para que los representase en esta 19ª edición. Fue tachada por muchos Guabanes como de las más débiles, y se mostró enfadada porque no contaban con ella para los juegos. Pero en todo momento ha demostrado que de débil nada; de hecho, se prestó voluntaria para ir a un duelo, y superó tres de ellos. Se podría decir que ha sido la falsa débil de la edición, ya que ha estado a punto de llegar a la final.

Hamza, tercero

Hamza El Haddam ha quedado tercero en el concurso de favorito del público. El peluquero oficial de los Yocahu ha sido de los que animaban a sus concursantes en los campamentos. No podemos olvidar la noche en la que hizo reír a los participantes con sus locas teorías o cuando, entre risas, él mismo admitió que estaba desvariando. Pero también ha sido de los concursantes que más ha sufrido la dureza del "Conquis", y no dudó mucho al participar en el juego de caníbales pese a ser musulmán: todo por ayudar a los Yocahu. Lo malo fue que no pudo disfrutar del premio, ya que él no come cerdo. Al igual que Ilia, se quedó a las puertas de la final, y acabó enfadado con Etxe por votar a Olaia en vez de a él o a Txoskin.

Premio a los votantes

Finalmente, la ganadora elegida por sorteo entre todos los votantes que han dado su voto a su concursante favorito a través de la app del programa ha sido Elene Otaño, de Tolosa. Se lleva un kit exclusivo Conquis de Ternua: una equipación completa formada por una camiseta, una chaqueta impermeable, una sudadera y un pantalón técnico. Además, Elene podrá elegir el color de su equipo favorito; Corocote, Guabán, Atabey o Yocahu. Zorionak!